Putin: Treći svjetski rat će imati najpogubniji uticaj na čovječanstvo

Skoro dva miliona pitanja poslato je na "direktnu liniju" a odgovore na neka od njih daće predsjednik Rusije Vladimir Putin.

12:43 - Putin objasnio zašto traje rat u Donbasu

Ukrajinskim vlastima nisu potrebni birači iz samoproglašenih republika, jer oni neće glasati za one koji su pokrenuli sukob, smatra Putin.

Istovremeno, šef države rekao je da Moskva prati dešavanja u samoproglašenim republikama na jugoistoku Ukrajine.

"Kako možete smatrati ove teritorije svojim i stalno granatirati civile", upitao se Putin.

12:42 - Zahar Prilepin poslao video

Pisac Prilepin upitao je Putina šta da se radi ako u vrijeme Svjetskog prvenstva u fudbalu Kijev počne ofanzivu na Donbas?

"Nadam se da do takvih provokacija neće doći. Ako se to desi, mislim da će to imati ozbiljne posljedice za ukrajinsku državnost u cijelom", naglasio je Putin.

On smatra da aktuelna ukrajinska vlast nije u stanju da riješi problem Donjecke Narodne Republike i Luganske Narodne Republike. On je pozvao Kijev da poštuje Minske sporazume, a ne da pogoršava situaciju prije izbora u zemlji. Putin je, takođe, uvjerio da će Rusija učiniti sve kako situacija u Ukrajini rješila u okviru Minskog procesa.

12:33 - Sledeće pitanje je vezano za odnos sa Velikom Britanijom i "slučajem Skripalj". Šta ova situacija znači za Rusiju?

"Da je protiv ljudi korišćeno bojna otrovna supstanca, oni bi umrli na licu mesta u roku od nekoliko minuta ili sekundi. To se nije desilo, znači, imamo posla sa nečim drugim", rekao je Putin.

"Hvala Bogu da se to nije dogodilo", dodao je Putin.

On je istakao da Rusija za sada nema pristup istrazi i pristup Juliji Skripalj, tako da je teško da se situacija komentariše.

11.32 - O trgovinskom ratu: SAD se zapravo uvele sankcije svojim parnterima

Zar su evropski partneri Vašingtona nešto „aneksirali“, ironično je upitao Putina.

Da li će ih Zapad ukinuti?

Putin je naveo da zapadni partneri po kuloarima sve vrijeme tiho govore o ukidanju ograničenja. Ali sada su počeli da govore o tome i javno, posebno u kontekstu trgovinskog rata koji su pokrenule Sjedinjene Američke Države.

12.18 - O trećem svjetskom ratu

Na pitanje o trećem svetskom ratu ruski lider je podsjetio na Ajnštajnove riječi.

„Ne znam kakvim oružjem će se voditi treći svjetski rat, ali četvrti će se voditi palicama i kamenjem“, rekao je Putin.

Predsednik Rusije smatra da će treći svjetski rat imati najpogubniji uticaj na čovječanstvo.

„Nije bilo globalnih sukoba, jer je u svetu među vodećim silama uspostavljen strateški paritet. Bez obzira koliko to zvučalo neprijatno, reći ću vam. Strah od međusobnog uništenja obuzdavao je i prisiljavao vojne sile da se međusobno poštuju“, naglasio je Putin i podsetio da će savremeni sistemi oružja koji se danas razvijaju u Rusiji održavati taj paritet.

12.11 - O međunarodnim odnosima

Zašto svijet ne želi da čuje glas Moskve?

"Ovo je način za obuzdavanje Rusije. Beskrajne optužbe pružaju osnovu za obuzdavanje Rusije. U Rusiji vide prijetnju, vide da Rusija postaje konkurent", naglasio je Putin.

11.50 - O fudbalskom prvenstvu

Sledeće pitanje je o predstojećem Svjetskom prvenstvu u fudbalu. Valerij Gazajev obratio se predsjedniku sa molbom da prati razvoj ovog sporta u Rusiji, kao i izgrađenih objekata.

Putin je odgovorio da je čitava infrastruktura u Sočiju nakon Olimpijade dobro popunjena. Ovo je svakako uspjeh, smatra šef države.

Prema njegovim riječima, infrastruktura izgrađena za Svjetsko prvenstvo u fudbalu 2018. će raditi na razvoju sporta i isplatiće se.

"Sve je to moguće" dodao je Putin.

11:42 - Ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je danas u programu "Direktna linija" da je povećanje cijena benzina neprihvatljivo i objasnio da je povezano sa nepravilnim regulisanjem u oblasti energetskih resursa.

Putin je dodao da će vlada preduzeti dodatne mjere za stabilizaciju cijene benzina.

Ruski predsjednik je zatim nazvao ministra energetike Aleksandra Novaka i pitao ga o koracima koje će Ministarstvo preduzeti po ovom pitanju, prenio je "Sputnjik".

Novak je odgovorio je da je rast cijena goriva zaustavljen i da je vlada preduzela mjere koje funkcionišu i pokazuju pozitivan uticaj. /

Putinu je prikazana foto-šala o cenama goriva. Na slici je prikazana Lada Kalina.

11.30 - Pitanje o strateškim ciljevima. Da li vlada ima instrumente?

"Postoji shvatanje šta treba uraditi i kako to učiniti", odgovorio je Putin ističući potrebu za radom prema programskom principu.

Za realizaciju zadataka koje je Putin postavio potrebno oko 8 biliona rubalja.

Izvori su efikasnije korišćenje resursa, regulisanje makrofinansijskih planova i poreske politike, kao i ekonomski rast.

11. 21 - Novi ljudi bi unazadili Rusiju dvije godine

Prema riječima šefa države, plan za razvoj koji je zemlji neophodan, pripremila je prethodna vlada. Zbog toga, kada bi u vladu ušli apsolutno novi ljudi, Rusija bi izgubila najmanje dvije godine.

Nemamo vremena za to, istakao je Putin.

Rusija ima nizak nivo duga, postoji porast zlatnih i deviznih rezervi. Prema riječima Putina, sve to pokazuje da zemlja ima stabilne uslove za ekonomski razvoj.

Raste životni vijek građana, povećavaju se plate i realni prihodi stanovništva.

11.16 - Prvo pitanje o sivoj ekonomiji

"Ako se govori u takvim kategorijama: bijela, crna i siva — mi se krećemo prema stabilnoj bijeloj boji", odgovorio je predsjednik Rusije na pitanje voditelja.

Rusija je krenula putem održivog ekonomskog rasta, rekao je Putin. Industrija i poljoprivreda rastu.

Osim toga, Rusija ima istorijski minimum u inflaciji u kontekstu rasta investicija.

11. 00 - Tradicionalni specijalni program "Direktna linija sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom" upravo je počeo.

Do 8 časova već su stigli 1.000.381 poziv, 384.132 SMS poruke i 41.359 multimedijalnih poruka.

Osim toga, u video-formatu preko aplikacije upućeno je 13.314 poruka, a preko video-dijaloga poslato je 6.620 pitanja. Preko specijalnog sajta postavljeno je 185.000 pitanja predsedniku.

Ove godine format "Direktne linije" malo će se promijeniti. Prvi put za deset godina tokom komunikacije predsednika sa građanima u sali neće biti gledalaca. Format bez gledalaca bio je i ranije — od 2001. do 2007. godine, kada je "Direktna linija"“ emitovana iz Kremlja. Od 2008. godine program se preselio u Gostinij dvor i prvi put je pozvana publika.

Prvi put ovakav format bio je organizovan 24. decembra 2001. godine, nakon čega je ovaj kontakt-program sa predsjednikom postao tradicija i održava se jednom godišnje. Pauze su napravljene samo 2004. i 2012. godine.

Prethodna "direktna linija" održana je 15. juna 2017. godine i trajala je skoro četiri sata, a šef države je tokom programa odgovorio na više od 70 pitanja. Godine 2016. "direktna linija" održana je 14. aprila, a 2015. godine — 16. aprila. Prva "direktna linija"održana je 24. decembra 2001. godine.

