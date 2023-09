Putin: Uskoro sastanak sa Si Đinpingom

MOSKVA - Ruski predsjednik Vladimir Putin najavio je danas da će se uskoro sastati sa kineskim predsjednikom Si Đinpingom.

Putin je rekao da će jedna od tema razgovora sa kineskim liderom biti razvoj humanitarnih kontakata, prenose RIA Novosti.

"Uskoro ćemo imati sastatak sa kineskim predsjednikom. On me zove svojim prijateljem, i srećan sam što ga zovem svojim prijateljem, jer je on osoba koja mnogo čini za razvoj rusko-kineskih odnosa", rekao je Putin tokom otvorenog časa "Važni razgovori".

Predsjednici Rusije i Kine posljednji put sastali su se u martu ove godine kada je Si Đinping boravio u poseti Moskvi.