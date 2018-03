Putin: Uživao sam da budem obavještajac i vrbujem

MOSKVA - Predsjednik Rusije Vladimir Putin izjavio je da je uživao da obavlja poslove vrbovanja dok je bio obavještajac.

"Davno sam se time bavio, ali baš sam uživao. To je bio moj posao dugi niz godina", ispričao je Putin, a prenio Sputnjik.

On je u filmu "Svjetski poredak 2018" govorio i o radu u obavještajnim službama, istakavši da je to naporan posao. "To su jedinstveni ljudi, pravi pojedinci. Prema ubjeđenjima, intelektu i snazi volje to su baš jedinstveni ljudi. Za mene je posao u toj službi bilo nevjerovatno iskustvo", zaključio je Putin.