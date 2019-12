Putin: "Vještački" razlozi za proces protiv Trampa

​Ruski predsjednik Vladimir Putin govori na velikoj godišnjoj konferenciji za štampu. Za ovaj događaj je akreditovan rekordni broj novinara - 1.895. Tradicionalno, najviše njih dolazi iz ruskih regionalnih medija.

Ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je danas da je proces opoziva predsjednika SAD Donalda Trampa unutarpolitička borba koja će se nastaviti i da su razlozi za nju "vještački".

"Demokrate koje su izgubile na izborima pokušavaju sada da na drugi način da dođu do rezultata", rekao je Putin na godišnjoj konferenciji za novinare.

On je dodao da su demokrate prvo iznosile optužbe vezano za Moskvu, ali se to nije potvrdilo, a sada su našli drugi povod - pritisak Trampa na Ukrajinu, prenio je "Sputnjik".

Rusija je, napomenuo je Putin, zainteresovana za jačanje odnosa sa SAD i spremna da već sutra produži sporazum o kontroli raketnog naoružanja START 3.

"Ali za sada nema odgovora na naše prijedloge", rekao je ruski predsjednik.

Ruski predsjednik Vladimir Putin smatra da odluka Svjetske antidoping agencije (VADA) da suspenduje rusku antidoping agenciju i sportiste nije u skladu sa zdravim razumom i međunarodnim pravom.

Putin je za odluku VADA o ruskim sportistima rekao da nije samo nepravedna, već i da se kosi sa zdravim razumom. Kako je rekao, Ruse kažnjavaju drugi put za istu stvar.

"Najveći broj sportista je čist, a kažnjavaju sve", rekao je ruski predsjednik na godišnjoj konferenciji za novinare.

On je podsjetio na ruske klizače koji su praktično jedini u svijetu koji izvode četvorostruke skokove. Po njegovom mišljenju, odlučili su da ih "počiste", prenio je "Spunjik".

Putin je dodao da je uvjeren da je odluka VADA u suprotnosti sa Olimpijskom poveljom.

