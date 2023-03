Putin će biti uhapšen ako otputuje u Njemačku

BERLIN - Njemački zvaničnici jasno su dali do znanja da namjeravaju sprovesti nalog Međunarodnog krivičnog suda (ICC) za hapšenje ruskog predsjednika Vladimira Putina ako se ukaže prilika na njihovom tlu, dok se Moskva protivi toj mjeri i negira da je počinila ratne zločine u Ukrajini.

U srijedu je berlinski najviši diplomata u Ukrajini postao posljednja njemačka osoba koja se obavezala na nalog ICC-a, koji je izdan prošle sedmice zbog ruskog navodnog premještanja hiljada ukrajinske djece na rusku teritoriju od početka specijalne vojne operacije Moskve u punom obimu prošlog februara.

"Ako se Putin pojavi na njemačkoj teritoriji, biće sigurno uhapšen. To je jučer potvrdio i njemački ministar pravosuđa", rekla je Anka Feldhusen novinarima na brifingu u Media centru Ukrajina u srijedu. Kancelar Olaf Šolc takođe je izrazio svoju podršku nalogu, rekavši novinarima tokom prošlosedmične posjeta Japanu: "Niko nije iznad zakona."

"Mi smo dio Rimskog statuta. Nismo u pitanju samo mi, već više od 120 zemalja. Dakle, Putin će imati problema s odlaskom na putovanja u takve zemlje. Mislim da je ovaj nalog za hapšenje vrlo pravovremen, a rasprava se više vodi o odgovornosti Rusije za zločin agresije, za sve ratne zločine koje su počinili. Radimo na tome s našim ukrajinskim partnerima" dodala je Feldhusenova.

Vrhovni ruski sud sada je otvorio vlastitu istragu protiv ICC-a i sudija odgovornih za Putinov nalog za hapšenje.

Ruski predsjednik vjerovatno neće biti uhapšen u skorije vrijeme. Ali presuda ICC-a protumačena je kao signal ruskim političkim i vojnim čelnicima - kao i trupama na prvoj liniji - da je međunarodni sud predan kažnjavanju onih koji su umiješani u tekuće navodne zločine u Ukrajini.

Nalog za hapšenje izdan je i za predsjedničkom sekretaricom za dječja prava Mariom Lvovom-Belovom, koja je tokom prošle godine javno vodila preseljenje ukrajinske djece u Rusiju. Prema Kijevu, više od 16.000 ukrajinske djece odvedeno je u Rusiju od februara 2022. godine.

