Putin dobio rekordnih 50 miliona glasova, na čelu Rusije još šest godina

MOSKVA - Za Vladimira Putina je na predsjedničkim izborima u Rusiji glasalo više od 50 miliona ruskih građana sa pravom glasa, saopštila je Centralna izborna komisija Rusije.

U ovom trenutku je obrađeno nešto više od 99 odsto zapisnika sa biračkih mjesta, a Putin ima 76,66 odsto glasova.

Podsjetimo, 2004. godine za Vladimira Putina je glasalo 71,31 odsto birača, odnosno 49,563 miliona građana Rusije, dok mu je na izborima 2012. godine dalo glas 63,60 odsto, tj 45,602 miliona Rusa.

Putin: Promene u vladi, smešno pitati o mandatu 2030.

Vladimir Putin poručio je, nakon što je ponovo izabran za predsjednika Rusije, da će poslije inauguracije biti promjena u vladi.

Putinova Inauguracija će biti održana 7. maja.

Na pitanje novinara u izbornom štabu da li razmišlja o narednom mandatu 2030. godine, on je rekao da je smiješno pitati ga tako nešto i dodao: "Da li ću doživjeti stotu"?

Putin je, takođe, prokomentarisao i to što je ruskim državljanima u Ukrajini bilo onemogućeno da glasaju, rekavši da je to bezobrazluk, ali da Rusija na to neće odgovarati.

Izlaznost građana je iznosila 67 odsto.

Više od 1.500 stranih posmatrača iz 115 zemalja pratilo izbore

Predsjedničke izbore u Rusiji pratilo je 1,513 međunarodnih posmatrača iz 115 zemalja, nikada nije bilo ovolikog broja posmatrača, izjavio je na konferenciji za novinare zamjenik predsjednika Odbora za međunarodne poslove Državne dume Rusije Aleksej Čepa.

MUP Rusije: Nije bilo ozbiljnih kršenja javnog reda na izborima

Pripadnici policije nisu dozvolili ozbiljna narušavanja javnog reda na biračkim mjestima tokom predsjedničkih izbora, saopšteno je u pres-centru Ministarstva unutrašnjih poslova Rusije.

"Kao rezultat mjera koje su preduzeli pripadnici bezbjednosnih snaga u saradnji sa organima vlasti i izbornim komisijama, nije dozvoljeno ozbiljnije narušavanje javnog reda", saopštilo je Ministarstvo, naglasivši da je MUP zajedno sa Rosgvardijom u potpunosti sprovelo niz organizacionih i praktičnih mjera za obezbjeđivanje zaštite javnog reda i bezbjednosti tokom pripreme i sprovođenja izbora.

Red i mir je obezbjeđivalo oko 275.000 pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova, 81.500 vojnika Rosgvardije, kao i 21.000 pripadnika privatnih bezbednosnih organizacija, 46.700 predstavnika narodnih odreda i javnih grupa i 7.400 kozaka.

Obraćanje Putina na Crvenom trgu u Moskvi: