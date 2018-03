Putin glasao na izborima

MOSKVA - Predsjednik Rusije Vladimir Putin glasao je izborima za šefa države.

Putin je tradicionalno došao na biračko mjesto 2.151, koje se nalazi u Ruskoj akademiji nauka.

On je došao do članova izborne komisije, pokazao svoj pasoš, dobio glasački listić i otišao do kabine za glasanje.

Ruski predsjednik izjavio je da će za njega biti uspješan bilo koji procenat glasova koji će mu dati pravo da obavlja dužnosti predsjednika.

"Svaki koji daje pravo da se vrši funkcija predsednika", rekao je Putin novinarima nakon glasanja, odgovarajući na pitanje koji procenat glasova će smatrati uspješnim za sebe.

Inače, Vladimir Putin redovno glasa na ovom glasačkom mjestu.

(Sputnjik)