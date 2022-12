Putin i Đinping održavaju sastanak (VIDEO)

MOSKVA - ​Sastanak između Si Đinpinga i Vladimira Putina putem videokonferencije je u toku, a analitičari očekuju bilo kakav znak omekšavanja podrške kineskog predsjednika svom ruskom kolegi dok se kriza u Ukrajini razvlači i dok se Kina suočava s epidemijom kovida bez presedana.

U uvodnom obraćanju koje je prenosila ruska televizija, Putin je pozvao Sija da posjeti Moskvu sljedećeg proljeća. Dodao je da će dvije zemlje jačati saradnju svojih oružanih snaga, te istakeo rast trgovinske razmjene uprkos "nepovoljnim tržišnim uslovima".

Bilateralni odnosi su "najbolji u istoriji i izdržali su sve testove. Dijelimo ista stajališta o uzrocima, toku i logici tekuće transformacije globalnog geopolitičkog pejzaža”, rekao je gospodin Putin.

Putin had a closed meeting with Chinese leader Xi Jinping. He read the opening lines from his notes. What do you think they discussed? pic.twitter.com/680NJnRI2M