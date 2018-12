Putin i Šojgu igrali hokej na crvenom trgu

​Hokejaški tim u kojem su igrali ruski predsjednik Vladimir Putin i ministar odbrane Sergej Šojgu pobijedio je u utakmici "Noćne hokejaške lige" odigrane na Crvenom trgu u Moskvi.

Putin je izjavio da je sugerisao da bi u tim trebalo da uđe i predsjednik Bjelorusije Aleksandar Lukašenko. Nešto ranije su Putin i Lukašenko razgovarali u ruskoj prijestonici.

"Predsjednik Bjelorusije rekao je da treba da ide kući u Minsk radi rješavanja brojnih pitanja kojih uvijek ima dosta za Novu godinu. Međutim, dogovorili smo se da ćemo zajedno igrati hokej i skijati sljedeći put kad se sretnemo", rekao je Putin novinarima u Moskvi.

Vladimir Putin plays ice hockey in Red Square to see out 2018 pic.twitter.com/j8LIVsEn0B