Putin i Tramp stigli na samit

HELSINKI - Predsjednici Rusije i SAD Vladimir Putin i Donald Tramp stigli su danas u predsjedničku palatu u Helsinkiju na svoj prvi samit.

Zvanični program samita u glavnom gradu Finske nije objavljen, a pomoćnik ruskog predsjednika Juri Ušakov rekao je da će jedna od centralnih tema biti Sirija, prenio je "Sputnjik".

LIVE: #Putin arrives at Presidential Palace in #Helsinki https://t.co/LQkxX4LSwN

UPDATE: #Putin enters Presidential palace in #Helsinki ahead of talks with #Trump https://t.co/MMu6EBsXZd pic.twitter.com/RqmYg0Uddc