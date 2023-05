Putin izdao naređenje: Otvara se Sjeverni morski put

MOSKVA - Sjeverni morski put je jedan od strateških prioriteta, na njemu ne treba štedjeti, rekao je ruski predsjednik Vladimir Putin na sastanku sa članovima vlade.

"Razvoj Sjevernog morskog puta je, naravno, jedan od očiglednih strateških prioriteta. Ovdje, vjerovatno, ne treba štedjeti niti smanjivati troškove zbog trenutne situacije", rekao je Putin.

Šef države je napomenuo da Rusija namjerava da razvija Sjeverni morski put, uključujući i uz učešće zainteresovanih stranih partnera.

"Moramo da razmišljamo o budućnosti, Sjeverni morski put se otvara, to je očigledno. Upravo sada su kolege (članovi vlade) govorili o klimatskim promjenama, da li je to dobro ili ne, ali to se dešava", rekao je šef države.

Generalno, razvoj Sjevernog morskog puta je nazvao izuzetno važnim za Rusku Federaciju.

"Već smo pokrenuli redovne linije nuklearnog teretnog broda, pustili smo u rad drugi nuklearni ledolomac Ural", podsjetio je predsjednik.

Putin je uvjeren da će trenutna situacija omogućiti Rusiji da sprovede sve svoje ambiciozne infrastrukturne projekte, kao što je pokretanju cjelogodišnjeg brodskog saobraćaja Sjevernim morskim putem, prenosi "b92".