"Putin je superiorniji, veoma snažan čovjek"

​MOSKVA - Predsjednik Rusije, Vladimir Putin, znatno je superiorniji od većine svojih kolega po sposobnosti za rad, ocijenio je danas portparol ruskog predsjednika, Dmitrij Peskov.

"On operiše sa toliko podataka i informacija, aktivan je i rano ujutru i poslije ponoći, to jest, aktivnost njegovog mozga ne opada. To su Putinove jedinstvene karakteristike, u tome je značajno superiorniji od većine svojih kolega", rekao je Peskov u intervjuu za radio stanicu "TVNZ".

On je dodao da je Putin radoholičar u dobrom smislu te riječi i da vodi apsolutno zdrav način života.

"Putin vodi apsolutno zdrav način života. On je fizički veoma snažan čovjek", rekao je Peskov, prenosi "b92".

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.