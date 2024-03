Putin komentarisao optužbe da će Rusija nakon Ukrajine napasti Evropu

Ruski predsjednik Vladimir Putin osudio je optužbe Zapada da se Rusija planira boriti protiv Evrope. Nazvao ih je "potpunom besmislicom".

"Što se tiče tvrdnji da planiramo invaziju na Evropu nakon Ukrajine, to je potpuna besmislica s ciljem da se zastraši njihovo stanovništvo kako bi platili više novca", rekao je na sastanku s vojnim pilotima u regiji Tver, piše ruska državna prorežimska novinska agencija TASS, prenosi Index.hr.

Putin navodi da se narativ o planu napada Rusije na Evropu odvija "usred pada privrede i sve lošijeg životnog standarda".

"To je apsolutno jasno i svi to priznaju. Ovo nije propaganda. To je ono što se stvarno događa. Oni se trebaju opravdati, pa zastrašuju svoje stanovništvo potencijalnom prijetnjom Rusije, a nastoje svoj narativ proširiti na cijeli svijet", kazao je Putin, piše TASS.

