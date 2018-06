Putin na "direktnoj liniji": Novi ljudi u vladi bi unazadili Rusiju dvije godine

Skoro dva miliona pitanja poslato je na "direktnu liniju" a odgovore na neka od njih daće predsjednik Rusije Vladimir Putin.

11.50 - O fudbalskom prvenstvu

Sledeće pitanje je o predstojećem Svjetskom prvenstvu u fudbalu. Valerij Gazajev obratio se predsjedniku sa molbom da prati razvoj ovog sporta u Rusiji, kao i izgrađenih objekata.

Putin je odgovorio da je čitava infrastruktura u Sočiju nakon Olimpijade dobro popunjena. Ovo je svakako uspjeh, smatra šef države.

Prema njegovim riječima, infrastruktura izgrađena za Svjetsko prvenstvo u fudbalu 2018. će raditi na razvoju sporta i isplatiće se.

"Sve je to moguće" dodao je Putin.

11:42 - Putinu je prikazana foto-šala o cenama goriva. Na slici je prikazana Lada Kalina.

11.30 - Pitanje o strateškim ciljevima. Da li vlada ima instrumente?

"Postoji shvatanje šta treba uraditi i kako to učiniti", odgovorio je Putin ističući potrebu za radom prema programskom principu.

Za realizaciju zadataka koje je Putin postavio potrebno oko 8 biliona rubalja.

Izvori su efikasnije korišćenje resursa, regulisanje makrofinansijskih planova i poreske politike, kao i ekonomski rast.

11. 21 - Novi ljudi bi unazadili Rusiju dvije godine

Prema riječima šefa države, plan za razvoj koji je zemlji neophodan, pripremila je prethodna vlada. Zbog toga, kada bi u vladu ušli apsolutno novi ljudi, Rusija bi izgubila najmanje dvije godine.

Nemamo vremena za to, istakao je Putin.

Rusija ima nizak nivo duga, postoji porast zlatnih i deviznih rezervi. Prema riječima Putina, sve to pokazuje da zemlja ima stabilne uslove za ekonomski razvoj.

Raste životni vijek građana, povećavaju se plate i realni prihodi stanovništva.

#Putin faces tough Qs: why haven't #Russia-ns seen progress and why do they have to tolerate the same officials for a 4th term? #Putin's response: we need "absolute personal responsibility," - seemingly new idea to possibly delegate responsibility as well as blame #DirectLine pic.twitter.com/RYZyhdFhYi