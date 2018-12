Putin na godišnjoj konferenciji: Ruski gas neće presušiti

MOSKVA - Predsjednik Rusije Vladimir Putin održava godišnju konferenciju tokom koje će odgovarati na pitanja novinara. Kako se očekuje, u centru pažnje će biti međunarodna pitanja, ekonomija, kao i regionalni problemi.

11.51 - Putin: Slažem se sa Trampom da je ID pobijeđen u Siriji, međutim postoji opasnost od naleta terorista iz susjednih regiona

Putin o povlačenju američkih snaga iz Sirije: „Ne znam o čemu se radi. SAD se iz Avganistana povlače svake godine - već 17 godina“.

Za sada se ne primećuje povlačenje snaga, naglasio je Putin.

"Da li je tamo potrebno prisustvo američke vojske? Ne nije, ono tamo nije legitimno", naglasio je Putin.

„Ako su odlučili da se povuku, to je dobro", zaključio je on.

Aquí una periodista "buscando suerte", a ver si con una pancarta con un beso #Putin le da la palabra... pic.twitter.com/j8do12xeQ1 — María Sahuquillo (@mrsahuquillo) December 20, 2018

11:39 - Putin obećava: Ruski gas neće presušiti

11:37 - Rusija i Kina nastavljaju da unapređuju svoje odnose

Trgovinska razmjena između Rusije i Kine se približava cifri od 100 milijardi dolara, što je važan pokazatelj i dostignuće u odnosima dveju država.

Ove godine se u Međunarodnom trgovinskom centru u Moskvi, gde se održava ovaj događaj, okupio rekordan broj predstavnika medija — 1.702 novinara.

11.36 - Putin: Nemoguć povratak socijalizmu

"Mogući su neki elementi socijalizma, međutim to je uvijek povezano sa velikim rashodima i ćorsokakom u ekonomiji.

Međutim, pravedna rasporedjela resursa i smanjenje siromaštva, besplatno zdravstvo i obrazovanje - ako se govori o socijalizmu u tom smislu, na to je usmjerena i danas politika Rusije."

11:27 - Putin: Ruska ekonomija se već adaptirala na sankcije

"Rusija kroz čitavu svoju istoriju živi u uslovima ograničenja i sankcija. To je povezano sa rastom njene snage i konkurentnošću", izjavio je ruski lider.

Россия хочет мира на всей территории Украины, заявил Путин pic.twitter.com/7WLT4dLKWF — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) December 20, 2018

11:25 - Skripalj i Hašogi nisu isto?

"Hašogi je ubijen, dok je Skripalj živ. Međutim, Rusiji su uvedene sankcije, a u drugom slučaju je potpuna tišina. To je polarizovani, rusofobski pristup. To je samo povod da se organizuje napad na Rusiju. Da nije bio Skripalj, nešto drugo bi smislili. Meni je to očigledno. Cilj je samo jedna- obuzdati razvoj Rusije kao jakog konkurenta", izjavio je Putin, komentarišući situaciju sa ćutanjem o ubistvu saudijskog novinara Džamala Hašogija.

11:20 - Putin o slučaju Marije Butine: Ona nije radila za rusku državu

Uhapšena u SAD Marija Butina nije rješavala nikakve zadatke za državu, šta god ona tamo govorila. Međutim, nama nije nevažna sudbina naših građana, izjavio je šef ruske države.

11:14 - Putin: Rusija će nastaviti da pomaže Donbasu

"Mi zaista pružamo humanitarnu i drugu pomoć i podršku ljudima koji žive na toj teritoriji, kako ih ne bi potpuno slomili, pojeli, ili rastrgnuli. To ćemo i dalje da raditi", rekao je Putin.

11:05 - Putin: Rusiju brine američki PRO u Japanu

"Američki sistem PRO radi sinhronizovano sa ofanzinim kompleksima. Moskve nema nikakve iluzije tim povodom", rekao je Putin.

Na Okinavi odavno postoji američka baza, podsjetio je ruski predsjednik.

11.00 - Putin: Provokacija Kijeva u Kerčkom zalivu je, sa tačke gledišta Porošenkovog rejtinga, bila uspješna

"Provokacija je uvijek loša i ima za cilj zaoštravanje situacije. Jasno je da se kod njih održavaju izbori. Treba povećati rejting aktuelne vlasti, ali to je na štetu interesa naroda. Rejting gospodina Porošenka je porastao: sa petog je dospio na drugo mjesto. On je svoj zadatak ispunio, ali na račun interesa zemlje“, dodao je Putin.

Ukrajinski vojnici poslati su ka ruskoj granici s očekivanjem da će tamo izgubiti život, dodao je on.

Zasad se na vlasti u Kijevu nalaze rusofobi koji ne razumeju u čemu je zapravo interes njihovog naroda, takva situacija će se nastaviti, bez obzira na to ko se nalazi u Kremlju, smatra Putin.

Tanjug/AP

10.40 - Putin: U porastu tendencija potcjenjivanja nuklearnog rata

Nuklearni rat može dovesti do uništenja civilizacije pa čak i planete, ukazao je Putin.

Mi vidimo raspad međunarodnog sistema obuzdavanja naoružanja, dodao je on i podsjetio na izlazak SAD iz dogovora o PRO. Nakon toga Moskva je morala da modernizuje svoje oružje.

Na kraju, Rusija je dobila prednost, ali se radi na očuvanju pariteta, naglasio je šef rusker države.

Sada SAD izlaze iz Sporazuma o raketama malog i srednjeg dometa.

Postoji tendencija snižavanja praga nuklearnog oružja, upozorio je Putin. Na Zapadu je prisutna ideja korišćenja nuklearnog oružja sa malim punjenjem. Primjena takvog naoružanja može dovesti do globalne katastrofe, dodao je.

Neki analitičari predlažu da se koriste balističke rakete bez nuklearnog punjenja, ali nemoguće je utvrditi ima li tog punjenja ili ne. Zato će na njihovo lansiranje uslijediti odgovor, poručio je Putin i dodao: „Ne smije se doći go toga“.

Polazim od toga da će čovečanstvo imati dovoljno zdravog razuma i osjećaja samoočuvanja da ne dođe do ekstremne situacije, rekao je Putin.

Путин: Наша задача войти в другую лигу по качеству экономики! На это нацелены наши национальные проекты pic.twitter.com/LRZN0pByCB — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) December 20, 2018

10:30 - Putin: Naš zadatak je da uđemo u drugu ligu po kvalitetu ekonomije! Tome će pomoći realizacija naših nacionalnih projekata

10.25 - Putin u cjelini zadovoljan radom Vlade Dmitrija Medvedeva

Ono što karakteriše početak konferencije je to da je Putin, u pozdravnom govoru, posebnu pažnju posvetio ekonomiji i unutrašnjim problemima, a ne međunarodnim temama.

10.15 - Ruski predsjednik počinje obraćanje sa podacima o rastu ruske ekonomije

Rast BDP Rusije za posljednjih 10 mjeseci iznosio je 1,7 odsto, rekao je Putin. Smanjena je nazaposlenost do istorijskog minimuma, dok inflacija stagnira.

Suficit ruskog budžeta u ovoj godini iznosiće oko 2,1 odsto BDP-a.

Na papirima koje Putin drži u rukama vide se prepravke koje su napravljene olovkom. Očigledno se predsednik do poslednjeg trenutka priprema za obraćanje novinarima