Putin naredio slanje vojske u Donbas

Ruski predsjednik Vladimir Putin naredio je slanje ruske vojske u istočnu Ukrajinu. Kako se navodi u naređenju Ministarstvu odbrane koju je potpisao večeras, ruska vojska kreće u "mirovnu misiju".

Putin je rusku vojsku poslao u Donbas, regiju u kojoj su dvije proruske pobunjeničke republike. Vojska je poslana kako bi "održavala mir", navodi se u naređenju.

Ruski predsjednik Vladimir Putin potpisao je večeras ukaz o priznanju Luganske Narodne Republike i Donjetske Narodne Republike.

As per reports, Russian military columns already entering Donbass. pic.twitter.com/Xnc08uZZGa