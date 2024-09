"Putin nije raspoložen za mirovne pregovore"

BEČ - Ministar spoljnih poslova Austrije Aleksander Šalenberg ocijenio je danas da rusko rukovodstvo ne misli ozbiljno na mirno rješenje sukoba u Ukrajini.

"Svi znamo da će rat u Ukrajini, kao i svaki drugi rat, na kraju biti riješen za pregovaračkim stolom. A smisao pregovora može biti samo kada u njima učestvuju obje strane, Rusija i Ukrajina. Da li se sada stiče utisak da ruska strana nije baš ozbiljna u vezi sa smislenim pregovorima? Da! Ali nadam se da će se to u jednom trenutku dogoditi", rekao je on za austrijsku novinsku agenciju APA.

Prema njegovim riječima, Kina, Brazil, Indija i druge zemlje takođe treba da budu uključene u napore za mirovno rješenje.

"Moramo da uključimo ove države u proces. Ovo je ključni momenat, jer u suprotnom mir ne može da se postigne", smatra on.

Šalernberg je ocijenio da je rat u Ukrajini pokazao potrebu za potpunom reorganizacijom saradnje sa Globalnim Jugom.

"Ako Rusija uspije da napadne susjednu državu u neoimperijalističkom duhu, a onda objasni drugim zemljama da su pravi agresor NATO i Evropska unija, onda se zaista postavlja pitanje: kako je to moguće? Vjerujem da dijalog treba da tražimo mnogo aktivnije i zaista pod ravnopravnim uslovima", dodao je on.

Istakao je da Austrija podržava reformu Savjeta bezbednosti UN koja će uključivati proširenje sastava ovog tijela i ograničavanje prava veta njegovih stalnih članica.

"Savjet bezbjednosti koji sada imamo odražava svijet iz 1945. godine. To je svijet prošlosti. Ako to ne možemo da promijenimo, UN će na kraju izgubiti svoj značaj. Savjet bezbjednosti bi trebalo da uključuje afričke, latinoameričke i azijske države. I drugo, moramo ograničiti veto, i mora postojati redovan proces revizije", rekao je on.

Šalenberg je istakao da Austrija želi da "UN budu relevantne i efikasne", ali to, kako je ocijenio, trenutno nije slučaj.

"UN su blokirane - bilo da se radi o Ukrajini, Bliskom istoku ili afričkim sukobima. Ako se ovo nastavi, UN će u jednom trenutku izgubiti na važnosti. To niko od nas ne želi", rekao je austrijski ministar, piše Tanjug.

