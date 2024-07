Putin o Trampu: On to ozbiljno misli

MOSKVA - Vladimir Putin je rekao da vjeruje da je republikanski predsjednički kandidat Donald Tramp bio iskren u želji da okonča rat u Ukrajini, ali je istakao da mu nisu poznati planovi bivšeg američkog predsjednika.

"Činjenicu da gospodin Tramp, kao predsjednički kandidat, izjavljuje da je spreman i da želi da zaustavi rat u Ukrajini, mi to shvatamo potpuno ozbiljno", rekao je ruski predsjednik na konferenciji za novinare u Kazahstanu.

Dodao je:

"Nisam, naravno, upoznat sa mogućim prijedlozima kako on to planira da uradi. Ovo je ključno pitanje. Ali ne sumnjam da on to iskreno misli i mi to podržavamo", rekao je on na pitanje o Trampovoj izjavi.

"Washington Post" je u aprilu objavio da je Tramp privatno govorio o tome da dozvoli Rusiji da zadrži Krim, koji je anektirala 2014, i oblast Donbasa, koju ruske snage kontrolišu, u zamjenu za mir, što Trampova kampanja nije potvrdila, prenosi "b92".

