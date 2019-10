Putin o turskoj akciji u Siriji: Teroristi Islamske države će se razbježati

MOSKVA - Predsjednik Rusije Vladimir Putin upozorio je da postoji mogućnost da teroristi Islamske države koje drže Kurdi na sjeveroistoku Sirije, pobjegnu usljed turske vojne operacije.

"Sada vidimo šta se dešava na sjeveru Sirije u vezi s turskom vojnom operacijom… Postoje određene stvari koje ne mogu da zaobiđu našu pažnju. Na sjeveru Sirije se nalaze zone u kojima su skoncentrisani teroristi Islamske države. Njih su do sada ograđivale kurdske vojne formacije. Sada turska armija ulazi tamo, Kurdi napuštaju te kampove. U suštini, to su kampovi za zadržavanje terorista Islamske države. Oni prosto mogu da se razbježe. Nisam uvjeren da će turska armija, i koliko će brzo, moći to da preuzme pod kontrolu", rekao je Putin tokom zasjedanja Savjeta lidera Zajednice nezavisnih država, prenosi Sputnjik.

Predsjednik Turske Redžep Tajip Erdoan 9. oktobra je objavio da je počela operacija "Izvor mira" na severu Sirije, usmjerena protiv Radničke partije Kurdistana i terorističke organizacije Islamske države. Turska avijacija je istog dana bombardovala grad Ras el Ajn u sirijskoj provinciji Haseke i još nekoliko gradova. Kasnije je objavljen početak i kopnene operacije.

