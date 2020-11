Putin objasnio zašto još nije čestitao Bajdenu

MOSKVA - Rusija čeka kraj unutrašnje političke konfrontacije u Sjedinjenim Američkim Državama, nema nikakve pozadine u pitanjima čestitke pobjedniku na predsjedničkim izborima u SAD, izjavio je predsjednik Rusije Vladimir Putin.

"Želim da vas uvjerim: ne postoji nikakva pozadina – nema veze da li nam se neko sviđa ili ne sviđa – mi samo čekamo kraj unutrašnje političke konfrontacije", rekao je Putin za televiziju "Rusija 1", govoreći o čestitki pobjedniku američkih predsjedničkih izbora.

Ruski predsjednik dodao je da u ovome nema nikakvih problema za Rusiju, a da čisto formalne stvari "treba raditi u skladu sa ustaljenom praksom i pravnom stranom stvari".

"Ne postoji skriveni motiv i ništa što bi bilo neobično ili bi moglo biti osnova za dalje urušavanje naših odnosa. To je čisto formalna strana stvari", objasnio je ruski lider.

On je dodao da Rusija poštuje i aktuelnog američkog predsjednika Donalda Trampa i kandidata za ovu funkciju Džoa Bajdena.

Putin je istakao da će Moskva sarađivati sa svakim američkim predsjednikom koji dobije povjerenje američkog naroda, ali da rezultati izbora moraju biti sumirani na legalan način.

Problemi u američkom izbornom sistemu

Predsjednik Rusije smatra da američki izborni sistem ima problema, ali da je to unutrašnja stvar Amerikanaca, a ne Rusije.

"Sasvim je očigledno – to je jasno svima u svijetu – čini mi se da je Amerikancima jasno da postoje problemi u američkom izbornom sistemu", rekao je on.

"Sada je to široko poznato čak i široj javnosti... kandidat koji pobjeđuje u nekoj državi dobija glasove svih elektora. Recimo da ih ima dvadeset. Osvojio je 11, ali uzima svih 20. Ali dešava se da iza ovih elektora bude manje birača", objasnio je on.

Tako se, prema Putinu, u istoriji SAD već tri puta desilo da predsjednika bira veliki broj elektora, a iza njih je manji broj birača.

"Zar je to demokratski? Po mom mišljenju, pitanje je očigledno. Ali ne govorim ovo da bih stigmatizovao američki politički sistem ili izborni sistem. To je učinjeno davno. Kako mi je ranije rekla jedna američka koleginica: ‘navikli smo na to’. Tako se razvila praksa. Da li je tamo potrebno da se nešto promijeni ili ne, nije naša stvar", rekao je Putin.

On je naglasio da je to unutrašnje pitanje Sjedinjenih Američkih Država.

"To je stvar samog američkog naroda i njihovih predstavnika u parlamentu, posao predsjednika, američkog naroda, ako su zadovoljni – pa, zaboga. Ali to, naravno, nikome ne daje za pravo da upire prstom u nedostatke u drugim političkim sistemima, uključujući izborni zakon. I, inače, u drugim oblastima. Uvijek se protivimo miješanju u naše unutrašnje stvari. Zapravo, kao što to rade i isti ti Amerikanci. Pokušajte tamo da posmatrate izbore. Na manje od 7 metara, ili čak i dalje, ne puštaju posmatrače. Takva je praksa. A na nekim mestima, kažu, čak zastrašuju tužiocem. One koji se petljaju sa provjerama ili zapažanjima čak plaše pokretanjem krivičnog postupka. Mi to vidimo, znamo, ali tako je kod njih, to je njihova stvar", objasnio je Putin.

Predsjednički izbori u SAD održani su 3. novembra. Prema preliminarnim podacima, kandidat Demokratske partije Džo Bajden osvojio je dovoljno glasova elektora da postane predsjednik Sjedinjenih Američkih Država. Tramp to osporava na sudu, koji za sada nisu stali na njegovu stranu.

(Sputnjik)