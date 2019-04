Putin ostavlja Ukrajinu bez gasa?

Ukrajina kupuje duplo skuplji gas od onoga koji bi mogla da ima, rekao je ruski predsjednik Vladimir Putin na konferenciji za štampu u Pekingu na kraju foruma "Jedan pojas — jedan put", dodajući da neće biti nikakvog reversa gasa ako ne bude tranzita iz Rusije.

"Na kraju krajeva, potpisali mi sporazum o tranzitu gasa ili ne… Nema nikakve tajne, jer Ukrajina dobija dva puta skuplji gas nego što bi mogla", rekao je Putin na konferenciji za štampu.

On je podsjetio na martovsku posjetu predstavnika političkog savjeta ukrajinske partije "Opoziciona platforma — za život" Viktora Medvedčuka i lidera te partije, nedavnog kandidata za predsjednika Ukrajine Jurija Bojka.

"Ruska strana je već rekla — cijena će biti minimum za 25 odsto manja ako direktno bude dobijala gas iz Rusije. Razumijete, tokom ovih godina, za 1.400 odsto su porasle tarife za grijanje u zemlji. Na struju — hiljadu odsto. Katastrofalno pada standard", dodao je Putin.

Prema njegovim riječima, ako ne bude bilo tranzita gasa u Ukrajini, neće biti ni reversa niti snabdjevanja gasom.

"Jer, revers je virtuelan. Kako funkcioniše naš gas koji koji ide u zapadnu Evropu, još od sovjetskih vremena? Iz gasovoda se račva na cijelu Ukrajinu. To je apsolutno poznata stvar za profesionalce", saopštio je ruski predsjednik.

"To je glupost, nema nikakvog reversa", izjavio je on, objasnivši da Ukrajina gas uzima iz cijevi na običan način, a zatim u papirima to predstavlja kao revers.

"Zamislite da nema tranzita. Onda neće biti ni snabdjevanja Ukrajine gasom. To je tako ozbiljno pitanje, a oni se glupiraju, bave se nekim političkim svađama umjesto da razmisle o običnim građanima koji žive sa trenutnim brigama i primoravaju ih da plate visoku cijenu za te političke trikove", rekao je ruski lider.

(NN/sputniknews.com)