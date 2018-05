Putin položio zakletvu, još šest godina na čelu Rusije

MOSKVA - Vladimir Putin zvanično je danas preuzeo dužnost predsjednika Rusije.

Putin je prihvatio predsjednički amblem i predsjednički mandat u Kremlju, javio je Tas s.

U Kremlju se održava ceremonija inauguracije izabranog predsjednika Rusije Vladimira Putina. On će narednih šest godina upravljati državom.

Obraćanje Putina nakon inauguracije:

"Dok stupam na dužnost predsjednika posebno snažno osjećam odgovornost pred našim mnogonacionalnim narodom, odgovornost pred Rusijom, pred hiljadugodišnjom istorijom naše državnosti, našim precima", rekao je Putin.

Smatram svojim dugom i smislom svog života da uradim sve za Rusiju, poručio je Putin, obraćajući se okupljenima po stupanju na dužnost.

„Uvjeravam vas da je cilj mog života, rada, biti kao i prioje služenje ljudima, našoj otadžbini. Za mene je to iznad svega“, rekao je ruski predsjednik.

Rusija treba da bude savremena i dinamična, da hrabro prihvata izazove vremena i da jača svoje liderstvo u sferama gdje smo tradicionalno jaki, rekao je Putin.

„Rusija će biti snažna, dok će narod živeti bolje“, obećao je on.

Istorija ne prašta samo jedno - ravnodušnost i nedosljednost, ocijenio je Putin. On je dodao da su Rusiji potrebni prodori u svim sferama i dodao da će iskorak obezbijediti samo slobodno društvo.

Rusija je, dodao je ruski predsjednik, naučila da brani svoje interese i ponovo stekla ponos za otadžbinu.

Mijenjajući se zajedno sa svijetom, Rusija ne smije da zaboravi svoju istoriju, samobitnost i jedinstvo, naveo je Putin.

„Nikakve pregrade niti okolnosti ne smiju da spriječe Rusiju da sama određuje svoju budućnost“, dodao je Putin.

Rusija je otvorena za dijalog. Zajedno sa partnerima ćemo razvijati investicione i kulturne projekte, rekao je ruski predsjednik.

Zajedničkim naporima osiguraćemo prodor u nauci i tehnologiji, obnovićemo gradove, poručio je Putin. Naglasio je da su bezbjednost i odbrambena sposobnost Rusije sigurno obezbijeđeni.

