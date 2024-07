Putin ponovio koga želi za predsjednika Amerike (VIDEO)

Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je u srijedu da je pogledao dijelove debate između Džoa Bajdena i Donalda Trampa te da i dalje preferira Bajdena za novog američkog predsjednika.

Upitan je li bio bolji Bajden ili Tramp te je li se njegova preferencija za Bajdena promijenila nakon debate, Putin je rekao: "Ništa se nije promijenilo".

"Jesmo li znali što bi se moglo dogoditi? Jesmo", dodao je.

Putin je nekoliko puta javno rekao da više preferira Bajdena nego Trampa, čak i nakon što ga je Bajden nazvao "ludim ku*vinim sinom".

Na pitanje o Trampovim izjavama da bi, ako pobjedi na izborima, mogao odmah zaustaviti rat u Ukrajini, Putin je rekao da ih Rusija shvata ozbiljno, ali da mu nisu poznate nikakve pojedinosti Trampovog mirovnog prijedloga.

"Činjenica da je gospodin Tramp predsjednički kandidat pokazuje da je spreman i da želi zaustaviti rat u Ukrajini, to shvatamo ozbiljno", rekao je Putin.

"Ja naravno nisam upoznat s prijedlozima kako to misli učiniti. To je ključno pitanje. Ali nema sumnje da on to misli ozbiljno i mi to podržavamo", dodao je Putin, prenosi Jutarnji.

JUST IN: President Putin says he takes Donald Trump's plan to end the war with Ukraine very seriously and Russia supports it. pic.twitter.com/NQP56y4cCK