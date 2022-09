Putin potpisao: Četiri ukrajinske oblasti zvanično dio Rusije

U Moskvi se održala svečanost na kojoj se Putin obratio, a potom i potpisao zvanično pripajanje Rusiji četiri ukrajinske regije.

"Znate da su u Donjecku, Zaporožju, Hersonu i Lugansku održani referendumi. Glasovi su prebrojani i ljudi su definitivno odlučili, bez ikakve sumnje. Danas ćemo potpisati sporazume o pripojenju. To je volja miliona ljudi", započeo je Putin obraćanje ovim riječima.

Putin je potom nahvalio "sve heroje koji su poginuli u specijalnoj vojnoj operaciji".

"To su heroji velike Rusije. Odajmo im počast minutom ćutnje. Milioni ljudi u tim regijama su odlučili, te istorijske osjećanja pripadnosti niko ne može da negira. Sovjetski savez više ne postoji, to je istorija i to Rusiji više ne treba. Ali to nema ni veze, jer milioni ljudi povezani su s Rusijom i vraćaju se svojoj istinskoj istorijskoj domovini. Niz godina ljude u Donbasu su ubijali, mučili. Kod njih su htjeli da izazovu mržnju prema Rusiji, zastrašivali su ih. Ali, ljudi Donbasa, Hersona i Zaporožja su odlučili. Oni sada postaju naši državljani i to zauvijek", rekao je Putin. Važno im je da sve zemlje predaju svoj suverenitet SAD. Neke su na to pristale i postale saradnici. Neke su uništene. Jedino što žele jeste da profitiraju, iz pohlepe. Žele da budemo kolonija. Žele da nas opljačkaju. Naš način života je za njih pretnja. Njima ne treba Rusija, nama treba Rusija. Zapad traži novu priliku da nas udari", rekao je Putin i dodao da Zapad želi uništiti Rusiju, zemlju punu prirodnih bogatstava.

Putin je ponovio tvrdnju koji je izrekao puno puta, rekavši da Zapad želi da uništi Rusiju.

"1991. Zapad je vjerovao da se SSSR neće oporaviti, da se Rusija neće oporaviti od tog udarca. Proživjeli smo teške 1990-e godine, ali Rusija je i to prošla, postala je jača i sad zauzima svoje zasluženo mjesto na svijetu", rekao je Putin.

"Zapad traži nove prilike kako bi udario na nas, uvijek su sanjali o tome da razbiju Rusiju na manje države koje će se boriti jedna protiv druge", rekao je Putin, dodavši da Zapad ima "dvostruke standarde, trostruke standarde".

"Misle da smo budale. Rusija je velika zemlja, velika civilizacija i neće živjeti pod njihovim lažnim pravilima. Danas branimo naše vrijednosti i tradiciju, objasnio je Putin.

Putin se pita ko je zapadnim zemljama da ovako djelaju.

"Nema ničeg novog. Zapadne države su oduvijek bile kolonijalisti. Mi nikada nismo vjerovali u to i zato vlada ova rusofobija. Sve ovo zvuči čudno. Oni vjeruju da se njihovi grijehovi moraju biti prihvaćeni od strane drugih. Moramo da ih podsjetimo da je neokolonijalizam počeo u srednjem vijeku i onda su opljačkali Indiju, Afriku, ratovalo se i protiv Kine da bi prodali luke radi trgovine opijumom... Oni su faktički lovili ljude. Mi smo ponosni, da smo mi u 20. vijeku bili borci protiv kolonijalizma, oslobađajući zemlje kolonije", naveo je ruski predsjednik.

"Branićemo te regije svim oružjem koje nam je na raspolaganju. Ponovo ćemo ih izgraditi i podići nivo bezbijednosti, narod će osjećati podršku cile Rusije, naše velike domovine", rekao je Putin.

"Zapadne zemlje vijekovima govore da žele da donesu demokratiju u države. Zapravo je suprotno u pitanju je ropstvo i nasilje. SAD su zemlja koje su koristile nuklearno naoružanje dva puta - u Hirošimi i Nagasakiju. Uništile su gradove u Njemačkoj bez razloga, samo da bi pokazale silu i da bi prijetile svijetu. Okupirali su Koreju, Njemačku. Čak i prisluškuje lidere tih zemalja, a države to prihvataju. SAD razvija hemijsko oružje, eksperimentišu na ljudima i kažu da je to opravdano", rekao je on.

Ruski predsjednik je govorio i o transportovanju pšenice iz Ukrajine.

"Sada transportuju pšenicu iz Ukrajine, a gdej ide? Najmanje ide ka siromašnim zemljama".

Putin je pozvao Ukrajinu da "hitno prestane sa svim vojnim akcijama i ratom koju je pokrenula 2014. godine", dodavši da se "Kijev mora vratiti za pregovarački sto".

"Otvoreni smo za pregovore i rekli smo to puno puta. Ali, ukrajinske vlasti moraju poštovati volju naroda", rekao je Putin, pozivajući se na rezultate referenduma.

"Štitićemo našu zemlju koristeći sve naše snage i učinićemo sve da naš narod bude siguran", rekao je Putin.

Putin je optužio Anglosaksonce da su odgovorne za ono šta se desilo sa Sjevernim tokom i naveo da jasno kome odgovara ovakva situacija. "Kada se nešto ne dopada SAD, one uvode sankcije", naveo je ruski predsjednik.

"Zapad sad štampa novac, ali tim novcem se ne može ni da nahrani, ni da ugrije. Trebaju im hrana i energenti. Moraće manje da jedu, da se manje tuširaju i da se bolje oblače", rekao je Putin.

Putin je naveo da "Amerika želi da opljačka države", i istakao da će to opravdati ratom.

"Za istorijsku Rusiju, djecu i unuke, moramo da ih štitimo od eksperimenata kojima žele da nam ne slome dušu. Borimo se za našu kulturu i jezik. Moramo da konsolidujemo ovo sjedinjavanje može da se obavi u slobodi i saosećanju sa tim narodom", dodao je Putin.

"Sa nama je istina, sa nama je Rusija", rekao je Putin na kraju govora.