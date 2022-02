Putin potpisao ukaz o priznanju LNR i DNR

MOSKVA - Ruski predsjednik Vladimir Putin potpisao je večeras ukaz o priznanju Luganske Narodne Republike i Donjetske Narodne Republike.

Putin je na početku televizijskog obraćanja građanima Rusije poručio da je Ukrajina "integralni dio naše istorije".

On je istočnu Ukrajinu nazvao "drevnim ruskim zemljama", prenosi Rojters.

Putin je u svom obraćanju konstantovao da Ukrajina "nikad nije imala svoju državnost."

"Ukrajina nikada nije imala svoju istinsku državnost, ona je samo kopirala model. Ukrajinske vlasti od prvih koraka krenule su s negiranjem svega, što je postala osnova njene državnosti. Negiranjem svega što nas je spajalo. Pokušavali su da menjaju svijest građana, istorijsko sjećanje miljuna ljudi, cijelih generacija koje žive u Ukrajini", naveo je Putin.

On je rakao da je korupcija u Ukrajini uništila ukrajinsku državnost, što su i iskoristili nacionalisti 2014. godine uz pomoć podrške Zapada, rekao je Putin u svom gotovo pa maratonskom obraćanju naciji.

U jednom je trenutku, Putni je Ukrajinu nazvao "američkom kolonijom" kojom upravlja "marionetski režim".

U obraćanju zaprijetio Ukrajini da je Rusija spremna da joj pokaže pravu dekomunizaciju:

"Zašto smo morali da ispunjavamo bilo čije nacionalne ambicije? Zašto smo morali da dajemo neka prava, prava na teritorije kada je ona istorijski bila dio Rusije? Pitam te zašto smo morali da budemo tako velikodušni? To je ludo. Ali postoji objašnjenje. Poslije revolucije, boljševici su po svaku cijenu željeli da ostanu na vlasti, pa su bili spremni na sve, pa i na poniženje. Bili su u veoma teškom položaju, izlazili su u susret svim zahtjevima raznih nacionalista. Nije to bila samo greška, već nešto još gore, a poslije raspada SSSR postalo je očigledno. Moramo razumjeti da kada govorimo o građanskom ratu, situacija u zemlji je bila izuzetno teška, ali stvaranje Ukrajine je rezultat boljševičke politike. Ukrajinu je stvorio Lenjin, on je bio njen arhitekta, to potvrđuju arhivski dokumenti. Hoćete li dekomunizaciju? Dobro, dobro. Spremni smo da vam pokažemo šta znači prava dekomunizacija Ukrajine."

On se osvrnuo i na okolnosti formiranja Ukrajine.

"Moramo razumjeti šta se danas dešava i objasniti ciljeve koji su pred nama, tako da je važno objasniti pozadinu. Ukrajina je od početka ruska tvorevina. Nažalost, komunistička Rusija, Lenjin i njegovi drugovi su prilično brutalno otcijepili od Rusije neke istorijski ruske dijelove, a da Ruse niko o tome nije ni pitao. U zoru Drugog svjetskog rata, Staljin je anektirao neke dijelove i dao Ukrajini istorijski njemačku teritoriju kao kompenzaciju. Krim je iz nekog razloga dat Ukrajini i tako je nastao. Podsjećam, kada govorimo o revoluciji 1917. godine. boljševici su počeli da stvaraju novu državu..."

Rekao je da je modernu Ukrajinu stvorila komunistička Rusija.

Ruski predsjednik je dodao da ulazak Ukrajine u NATO ne odmah, već nešto kasnije, ne mijenja ništa za Rusiju.

"Znamo stav Sjedinjenih Američkih Država - da borbe na istoku Ukrajine ne isključuju ulazak u NATO. Iznova pokušavaju da nas ubijede da je NATO čisto odbrambeni savez. Ponovo nam predlažu da im vjerujemo na riječ, ali mi dobro znamo kolika je prava cijena takvih riječi", rekao je Putin.

Ruska Duma, Donji dom parlamenta Ruske Federacije, može već sutra da ratifikuje sporazume o saradnji sa samoproglašenim republikama Donjecka i Luganjska, izjavio je visoki zvaničnik ruskog parlamenta.

"Ako sve bude potpisano danas, Državna duma će donijeti rezoluciju već sutra, a zatim će to isto uraditi i Savjet Federacije (Gornji dom parlamenta RF) nakon čega će oni stupiti na snagu", izjavio je prvi zamjenik predsjednika komiteta Dume za poslove ZND, evroazijske integracije i odnose sa sunarodnicima Viktor Volodacki, prenosi TASS.

Predsjednik Francuske Emanuel Makron i njemački kancelar Olaf Šolc rekli su ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu da su razočarani njegovim planovima da prizna nezavisnost samoproglašenih republika Donjeck i Lugansk, saopštila je pres-služba Kremlja danas poslije njihovih telefonskih razgovora, a prenosi TASS.

Istovremeno, Makron i Šolc su izrazili spremnost da nastave kontakte, dodao je Kremlj.

Iz Šolcove kancelarije su naveli da je on osudio opasku Putina da bi Rusija mogla da prizna dva otcijepljena ukrajinska regiona, prenio je Rojters.

Šolcova kancelarija je u saopštenju navela da je njemački kancelar rekao Putinu tokom telefonskog razgovora da bi svaki takav potez predstavljao "jednostrano kršenje" sporazuma iz Minska koji su osmišljeni da okončaju sukob na istoku Ukrajine.

Šolc je pozvao Putina i da povuče ruske trupe sa ukrajinske granice i deeskalira situaciju u istočnoj Ukrajini.

Njegova kancelarija je saopštila da će se on konsultovati sa ukrajinskim i francuskim liderima o situaciji u Ukrajini.