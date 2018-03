Putin razgovarao sa Trampom

MOSKVA/VAŠINGTON - Američki predsjednik Donald Tramp razgovarao je telefonom sa ruskim liderom Vladimirom Putinom, saopštio je predstavnik Bijele kuće.

Osim da je razgovor održan, nema drugih informacija.

Vladimir Putin je na izborima koji su u Rusiji održani u nedjelju osvojio više od 76 odsto glasova. To je najbolji rezultat nekog predsjednika u istoriji parlamentarizma u Rusiji. Američki lider još nije čestitao pobjedu Putinu.

JUST IN: President Trump spoke with President Putin this morning, White House official tells @NBCNews. - @PeterAlexander