Putin se izvinio stanovnicima Harbina

HARBIN - Ruski predsjednik Vladimir Putin izvinio se stanovnicima Harbina na sastanku sa studentima i nastavnicima Politehničkog univerziteta "Harbin" zbog jakih mjera bezbjednosti usljed njegove posjete i našalio se da će "oni uskoro ići".

"Želim da se izvinim stanovnicima zbog jakih mjera bezbjednosti usljed našeg dolaska. To nije moja greška. Lokalni drugovi rade profesionalno i teško. Ja to razumijem, možda je to ispravno. U svakom slučaju, to stvara određene neprijatnosti za građane i molim vas da nam oprostite. Mi uskoro idemo", rekao je Putin, prenosi Srna.

On je istakao "da će se onda život vratiti u normalu".

U međuvremenu, ruski predsjednik se osvrnuo na snagu Harbina.

"Najveći utisak leži u moći Harbina, koji se posljednjih godina pretvorio u moćan megagrad svjetskih razmjera. Ovdje živi 10 miliona ljudi, koliko ja znam. To je ogroman grad, megagrad, moderan i energičan, to se vidi po ritmu života. Srećni ste što živite u ovakvom gradu", poručio je Putin.

Putin je od juče u dvodnevnoj državnoj posjeti Kini, prvoj posjeti inostranstvu nakon što je ponovo izabran za predsjednika Rusije. On je juče razgovarao sa kineskim predsjednikom Si Đinpingom u Pekingu.

Dvojica lidera razgovarala su o čitavom spektru rusko-kineske saradnje, sa posebnim osvrtom na ekonomska pitanja, i potpisali su zajedničku izjavu, podsjeća TASS.

