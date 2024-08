Putin se okružuje najodanijima, ovo je njegova nova "žena broj 1"

​MOSKVA - Britanski "The Times" u svojem je izdanju u petak objavio članak u kojem tvrdi da Vladimir Putin gura svoju rođaku Anu Civilevu na sve više položaje moći u ministarstvu odbrane računajući da porodična odanost nadjačava svaku drugu, pa tako naušrtb toga dugogodišnji saveznici ruskog predsjednika ostaju u pozadini, sve više marginalizovani.

Kada su ruski ministar energetike i njegova supruga ovog mjeseca posjetili centar za vojnu obuku u Čečeniji, kako ističe "Times", čečenski zvaničnici posvetili su više pažnje upravo Ani Civijevoj, jednoj od deset zamjenika ruskog ministra odbrane, uprkos tome što je po činu daleko niže od svog supruga.

Promocija rođake predsjednika Putina, koja je postavljena na mjesto državnog sekretara za vojsku prošlog vikenda, podstakla je spekulacije da ruski čelnik, koji već 24 godine vlada zemljom, možda priprema svoju porodicu za vodeće uloge u vlasti, dok bi neki od njegovih najodanijih i decenijama najvjernijih saveznika, poput kolege iz KGB-a Nikolaja Patruševa, mogli ostati po strani. K tome, Civileva nije jedini primjer da su rođaci najviših zvaničnika imenovani na više uloge i vladi, ali je jedan od najistaknutijih, kaže Ekaterina Šulman s "Carnegie Russia Eurasia Center" u Berlinu.

Val imenovanja najbližih rođaka u kremaljskim hodnicima moći započeo je prije nekoliko godina, kada su sinovi Putinovih vječnih saveznika unaprijeđeni na visoke položaje, preuzimajući funkcije poput zamjenika premijera ili čelnika glavnog ruskog revizorskog tijela. U međuvremenu, stara garda potiho je degradirana, uključujući i samog 73-godišnjeg Patruševa, bivšeg šefa FSB-a i predsjednika ruskog Vijeća sigurnosti, koji je smijenjen u maju da bi bio imenovan predsjednikovim savjetnikom za brodogradnju, što se zapravo smatra počasnim odlaskom u penziju.

Odmicanje od sovjetske doktrine

Poput samog Putina, i drugi najviši ruski zvaničnici nerado otkrivaju svoje odnose s novoimenovanim osobama što, čini se, ima korijene u načinu razmišljanja sovjetskog establišmenta. "U sovjetskom sistemu, ako ste bili šef, niste mogli postaviti svog sina za šefa za života, a kamoli na položaj blizu vas ili viši od vas - to je bio neprikladan čin", kaže Šulman. Doduše, sovjetska politička elita se, objašnjava, sama reprodukovala, ali morala se javno primijetiti određena boljševička skromnost. "Ono što sada vidimo, prilično je drsko u poređenju s onim što smo vidjeli prije".

Postavljanje sinova i kćeri najviših zvaničnika na ključne položaje u vladi moglo bi ukazivati na nadolazeću generacijsku tranziciju, piše "The Times". No, to takođe može biti posljedica percipiranih rizika trgovine u Rusiji jer su vlasnici kompanija pod sve većim pritiskom tužilaca i sudova, što znači da bi se "javna kancelarija mogla smatrati jedinim sigurnim mjestom za djecu", smatra Šulman.

Poznato je da Putin strogo drži do privatnosti kada je njegova porodica u pitanju jer je, primjera radi, odbio potvrditi identitet svoje dvije odrasle kćeri kada ga je novinar 'pritisnuo' tom temom 2019. godine. Imenovanje rođaka na položaje moći uz odbijanje da javno priznaju svoje odnose mogla bi biti i namjerna taktika da se izbjegne ranjivost. "To Putinu omogućava distancu - Putin ne voli biti u poziciji u kojoj nema izbora", kaže Sam Grin, profesor ruske politike na Kraljevskom koledžu u Londonu. "Kada su u pitanju ljudi koji bi mogli polagati pravo na njegovu lojalnost, mislim da on to ne želi priznati jer ta stvar može postati poluga koju neko može koristiti". Ipak, to nije spriječilo dvije Putinove kćeri da dobiju istaknutu ulogu na Ekonomskom forumu u Sankt Peterburgu ranije ove godine, kada su obje, Marija Voroncova i Katerina Tihonova, u rijetkom javnom istupu govorile o tehnološkim pitanjima.

Neka druga nedavna preslagivanja na vrhu ukazala su na Putinovo sve veće oslanjanje i na ljude koji su blisko povezani s njim ili njegovim glavnim saveznicima. Ovog je mjeseca, Putinov bivši tjelohranitelj, Aleksej Djumin, dobio zadaću da vodi operaciju protjerivanja ukrajinskih snaga iz ruske regije Kursk. Djumin, koji je navodno jednom spasio Putina u napadu medvjeda kod planinarskog doma, učestvovao je ovog mjeseca na sastanku na kojem se raspravljalo o krizi u Kursku.

Ne traži nasljednika, nego zaštitnika

Iako to nije službeno potvrđeno, o njegovoj novoj ulozi naširoko su izvještavali prokremaljski Telegram kanali i jedan parlamentarni zastupnik iz Tule, regije u kojoj je Djumin bio guverner osam godina, dok ga Putin nije u maju pozvao nazad u Moskvu.

Putinovi potezi posljednjih godina, koji su išli u smjeru da promijeni ruski ustav kako bi ukinuo ograničenja svog mandata, umanjili su očekivanja od nasljednika. A napredovanje u hijerarhiji onih koji cijelu svoju karijeru duguju upravo Putinu, pokazuje da on naprosto pojačava vlastitu odbranu i sigurnost, smatra Mihail Zigar, ruski novinar koji živi u Berlinu, ali ima široku mrežu kontakata u Kremlju. "Putin ne planira prerano odstupiti niti tražiti nasljednika - upravo je to razlog zašto je vratio svog odanog tjelohranitelja u tim", naveo je on u svom blogu ove sedmice. "Djuminova uloga je zaštititi ga od bilo kakvih scenarija koji uključuju tranziciju moći, kao što ga je nekada zaštitio od medvjeda", dodao je.

Identitet 52-godišnje Civileve prvi je put bio pod lupom kada je njen suprug Sergej Civilev imenovan guvernerom regije Kemerovo, inače bogate ugljenom, 2018. godine. Lokalni mediji naširoko su izvijestili da je njegova supruga, koja tada nije imala službeni položaj, često imala ulogu savjetnice na sastancima vlade. Trebalo je nekoliko godina prije nego što je ruski istraživački medij "Projekt" otkrio da je Civileva kćer Putinove pokojne sestrične. Tinejdžerka koja jako sliči Civilevoj uočena je na crno-bijeloj porodičnoj fotografiji, koja prikazuje Putina, njegovu tadašnju suprugu i njegove roditelje na selu kasnih osamdesetih. Na pitanje novinara u kakvom je srodstvu s Putinom, Civileva je pak, jednostavno odgovorila da je Putin "naš predsjednik".

Ni ona ni ruski čelnik nisu komentarisali svoje porodične veze. Njen uspon iz sjenke kao psihijatra u provincijskoj bolnici 90-ih bio je najizraženiji u prošloj deceniji, kada je postala vlasnica većinskog dijela u unosnom poslu s ugljenom vrijednom stotine miliona dolara. Prošle godine, predsjedničkim dekretom postavljena je na čelo novog državnog fonda za pomoć ruskim vojnicima koji se bore u Ukrajini, što joj je dalo poziciju koju je iskoristila za pokretanje promotivne kampanje, prikazujući svoj rad kao rad za "branioce otadžbine", kako ih nazivaju u Rusiji.

Specijalan zadatak

U junu se Civileva pridružila timu Andreja Belousova, relativno nepoznatog tehnokrate iz Kremlja - koji je nedavno zamijenio Sergeja Šojgua na čelu ministarstva odbrane - inače odanog Putinovog saveznika već decenijama. Belousov, potpuni autsajder kada je vojska u pitanju, suočava se s teškim zadatkom političke kontrole nad njom i nedopuštanja vojnim čelnicima da vode krug oko njega, kako objašnjava Grin. "Njemu su potrebni podređeni koji su mu politički lojalni. Imenovanje Ane Civeleve moglo bi uključivati ​​neke od tih kalkulacija".

Kao znak da Civileva nije obična birokratkinja, kremaljski botovi preplavili su komentare u ruskim medijima, uključujući sedmičnu emisiju Ekaterine Šulmann na YouTubeu, u kojoj se raspravljalo o njenoj promociji. Čini se da su imali dvije teme za razgovor - prva je da je Civileva toliko daleka Putinova rođaka da je smiješno misliti da porodične veze imaju ikakvu ulogu u njenom napredovanju, a druga je da je obavila tako dobar posao sa svojim udruženjem "Branioci otadžbine" da je zbog toga promovisana. "Komentari botova očito su orkestrirani, što znači da su (vlasti) smatrale potrebnim objasniti kako izgleda imenovanje neke nasumične žene koja je takođe i Putinova (rođaka)", kaže Šulman.

"Bloomberg" je ove sedmice citirao nekoliko neimenovanih ruskih zvaničnika koji su rekli da je Civileva imala kvalitetniji i direktniji pristup predsjedniku od mnogih svojih nadređenih. Iako ima formalno manje značajnu ulogu od ministarskog portfolija, Civileva će nadgledati socijalna pitanja vojnog osoblja, uključujući stotine hiljada vojnika koji će se vratiti iz Ukrajine, što će vjerovatno prerasti u golemi problem u poslijeratnoj Rusiji.

"To će biti veliki posao kada rat završi i neko će to morati platiti i organizovati", kaže Šulman. "Možda je ideja ta da Civileva neće krasti kao drugi i da ministarstvo neće biti zaglavljeno u neobuzdanoj korupciji kao što je bilo pod Šojguom, što je prilično naivno - naprotiv, biće sigurna u svoj imunitet, što god radila", zaključuje Ekaterina Šulman za "The Times", a prenosi "Jutarnji".

