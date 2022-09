Putin sletio u Uzbekistan, sa svima na distanci

Ruski predsjednik Vladimir Putin sletio je u Uzbekistan.

On bi danas trebalo da se sastane sa kineskim predsjednikom Si Đinpingom, prvi put od početka sukoba u Ukrajini, na summitu Šangajske organizacije za saradnju (SCO), koji se održava u Uzbekistanu.

Snimak Putinovog slijetanja u Uzbekistan već se dijeli društvenim mrežama, a mnogima je zapalo za oko to što je izbjegavao da se rukuje sa okupljenima.

Mnogi smatraju da je to zbog činjenice da se Putin plaši korona virusa i da zbog toga izbjegava bliži kontakt sa ljudima i drži se na distanci.

Prema riječima Putinovog pomoćnika Jurija Ušakova, predsjednik Rusije će se danas sastati sa kolegom iz Kirgizije Sadirom Džaparovom, sa predsjednikom Turkmenistana Serdarom Berdimuhamedovim, predsjednikom Uzbekistana Šavkatom Mirzijojevim, predsjednikom Irana Ebrahimom Raisijem, premijerom Pakistana Šahbazom Šarifom i predsjednikom Kine Si Ðinpingom.

Pored toga, danas će biti održan trilateralni samit Rusija-Mongolija-Kina.

Predsjednik Rusije će u petak održati bilateralne razgovore sa predsjednikom Turske Redžepom Tajipom Erdoanom, indijskim premijerom Narendrom Modijem i predsjednikom Azerbejdžana Ilhamom Alijevim, prenosi Telegraf.

Uzbekistan hours ago; Russian President Vladimir Putin arrives in Samarkand ahead of the September 15-16 Shanghai Cooperation Organisation (SCO) summit Putin and Xi will hold talks in Samarkand. pic.twitter.com/eoVbAABLLC