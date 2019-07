Putin u novom Stounovom filmu: Rusija i Ukrajina će opet biti saveznice

Zbližavanje Rusije i Ukrajine je neizbježno, kao što je i neizbježan saveznički odnos između dvije države, smatra ruski lider Vladimir Putin.

"Mislim da je to neizbježno. U svakom slučaju, neizbježna je izgradnja normalnih, prijateljskih, rekao bih i više nego prijateljskih, savezničkih odnosa. Na kraju ćemo ipak doći do toga. Zbližavanje je neizbježno“, rekao je Putin u novom filmu američkog režisera Olivera Stouna "U borbi za Ukrajinu", koji je prikazan na festivalu u italijanskoj Taormini.

Ruski lider je konstatovao da propaganda aktuelnih vlasti u Ukrajini, koje optužuju Rusiju za tragične događaje iz 2014. godine, otežavaju odnose između dvije države.

Putin je saopštio da mu je poznato da su gruzijski snajperisti učestvovali u događajima na Majdanu, ali u potpunosti isključuje da je tadašnje ukrajinsko rukovodstvo upotrebilo silu za zavođenje reda.

"Znam da tadašnje aktuelne vlasti na čelu sa predsjednikom Janukovičem nisu koristile vojsku, niti su željele da daju povod opoziciji da upotrebi silu", smatra ruski predsjednik, prenosi "Sputnjik".

On je dodao da mu je Janukovič više puta govorio "da mu na pamet nije padala ideja da upotrebi silu protiv civila, čak ni protiv ljudi koji su uzeli oružje u ruke".

"U potpunosti isključujem da je on to mogao da uradi, dok su oni koji su tražili povod za državni udar to mogli", naglasio je Putin.