Putin voditeljku nazvao atraktivnom, nju napali: "Pokušala ga izbaciti iz takta"

Američka voditeljka Hedli Gembl našla se na meti žestokih kritika zbog načina na koji je razgovarala sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom tokom sjednice energestkog foruma u Moskvi na kom je moderirala.

Nju je posebno iskritikovala ruska državna televizija na kojoj je navedeno da je ova voditeljka CNBC-a "namjerno igrala na kartu seksipila" kako bi pokušala da odvrati Putinovu pažnju.

To je u svojoj emisiji na kanalu Rossiya 1 isticao Vladimir Solovjev koji je optužio Hedli da je namjerno pokušavala da zbuni Putina. On je u svojoj emisiji prikazao snimak u kom su u fokusu bile njene noge, a voditelj je uz to dodao da je ona tokom razgovora vešto koristila i tehniku govora tijela.

"Pokušala je da Putina izbaci iz takta. Ukratko, Hedli se ponašala vrlo odvažno, a sebe je predstavljala kao seksualni objekat, bez ikakvog straha da bi feministkinje mogle da je kritikuju. Imam osjećaj da se veoma temeljno spremala za ovaj razgovor sa ruskim predsjednikom, kao da ide na modnu pistu", rekao je voditelj u emisiji.

On je zatim nastavio da iznosi komantare na račun njenog izgleda.

"Skinula je nekoliko kilograma, utegnula se u malu crnu haljinu i pustila je kosu, a kako bi vizuelno produžila noge obula je par Lobutan cipela sa štiklom od 12 centimetara. Ona je pred Putina došla bez čarapa, a i ruke su joj bile gole. Noge je namazala svjetlucavim uljem, ni malo nije bila prikladno odjevena za priliku u kojoj se našla", rekao je Solovjev.

On je osim izgleda kritikovao i njeno ponašanje.

"Neprestano je dodirivala svoju kosu i oblizivala usne jezikom", rekao je voditelj.

Ono što je mnogima zasmetalo je što voditelj u emisiji nijednom nije kritikovao Putina koji je u sred priče o energetskom ratu u Evropi novinarku nazvao "lijepom i atraktivnom ženom".

Kisel had been away for a long time, this time he exposed the American journalist Hadley Gamble, who tried to seduce Pynya during an interview. Decoding level of Alex Leslie, and maybe even higher pic.twitter.com/7PqAPfkMK9