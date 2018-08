Putin zaplesao sa mladom

Specijalni gost Vladimir Putin prusustvovao je vjenčanju austrijske ministarke spoljnih poslova Karin Knajsel (53). Sa mladom je i zaplesao.

Kako piše Russia Today Putin je na vjenčanje stigao sa ogromnim buketom cvijeća za mladu, a ubrzo su stigle i fotografije na kojima je zabilježen ples dvoje zvaničnika.

Pored Putina, "VIP" gosti su i austrijski kancelar Sebastijan Kurc, vice-kancelar Hans Kristijan Štrahe i ministar Norbert Hofer.

Da podsjetimo, Knajsel se udala u Salctalu na jugu Štajerske za biznismena Volfganga Majlingera (54), a Putinov dolazak glavna je vijest u svjetskim medijima. Zbog tog dolaska mnogi "dižu obrvu", a Putin će pravo sa vjenčanja na sastanak sa njemačkom kancelarkom Angelom Merkel.

Putin is in Austria for a wedding pic.twitter.com/CLrHfL1arI