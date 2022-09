Putin zaustavio kolonu da porazgovara sa ljudima

Predsjednik Rusije Vladimir Putin posjetio je Kalinjingrad i tom prilikom na kratko je porazgovarao sa stanovnicima eksklave.

Kako je objavio na svom Twitter nalogu, Fensis Skar iz BBC monitoringa Putin je zaustavio svoju kolonu da bi na desetak sekundi porazgovarao sa mještanima pored puta.

Putin je mještane upitao da li je sve u redu, na šta su mu oni odgovorili potvrdno. Sljedeće Putinovo pitanje glasilo je: "Guverner te ne uznemirava?"

Mještanin je predsjedniku rekao da ga guverner ne uznemirava.

Ptin je potom poželio prijatan dan mještanima i vratio se u automobil.

Putin je juče posjetio i jednu školu u Kalinjingradu gdje je razgovarao sa đacima o aktuelnim temama, a između ostalog i o specijalnoj vojnoj operaciji u Ukrajini, piše B92.

