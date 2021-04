Putin zbog korone povećava broj neradnih dana?

MOSKVA - Ruski predsednik Vladimir Putin je objavio da namjerava da proglasi 10 neradnih dana kako bi se pandemija virusa korona u toj zemlji stavila pod kontrolu, javlja AFP.

On je rekao da će potpisati dekret o proglašenju neradnih dana od 4. do 7. maja i produženju državnog praznika na početku maja zbog pandemije virusa korona.

Vijest međutim, nije dobila zvaničnu potvrdu iz Kremlja.

Prema navodima AFP-a, ali i prema pisanju nekih ruskih medija, predsjednik Rusije pristao je da se broj neradnih dana oko prvog maja produži za dva, tako da će rusi otići na prinudne neradne dane.

"Siberian times" navodi da prinudni odmori kreću od 1. maja i da će trajati do 11. maja.

Svjetski mediji takođe naovode i da Rusija, zvaničnim kanalima saopštava da je broj novooboljelih u zemlji pod kontrolom, kao i da je nizak u odnosu na ukupan broj stanovnika. Međutim, opoziciji naklonjeni mediji navode da je situacija mnogo gora nego što se zvanično prikazuje, a kao dokaz za to pozivaju se na sve češće izvjave gradonačelnika Moskve koji je govorio o tome da se broj novozaraženih u Moskvi stalno povećava.

#BREAKING Putin announces 10-day 'non-working' period in May to prevent virus surge pic.twitter.com/Y3zZ7fWzuQ