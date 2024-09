Putin zove 133.000 Rusa na služenje vojnog roka

MOSKVA - Ruski lider Vladimir Putin potpisao je ukaz o jesenjoj regrutnoj kampanji koja će biti održana od 1. oktobra do 31. decembra. Planirano je da se na služenje vojnog roka pozove 133.000 ljudi.

To se odnosi na ruske državljane od 18 do 30 godina koji nisu rezervisti i podliježu vojnoj službi, prema ruskom zakonu.

Pored toga, vojnici, mornari, narednici i vodnici kojima je istekao vojni rok moraju biti otpušteni iz vojne službe.

"Rok služenja vojnog roka se neće mijenjati i iznosiće 12 mjeseci, a otpremanje vojnih obveznika iz vojnih kancelarija planirano je od 15. oktobra", naveo je Vladimir Cimljanski, zamjenik načelnika organizaciono-mobilizacionog odjeljenja Generalštaba Oružanih snaga Rusije, a prenijela je Ukrajinska Pravda pozivajući se na ruski Interfaks.

Cimljanski je rekao da će "svi vojni obveznici biti upućeni na vojnu službu u punktove stalnog razmeštanja vojnih jedinica na teritoriji Ruske Federacije", prenosi B92.

Potvrdio je da će regrutacija za vojnu službu biti obavljena od 1. oktobra do 31. decembra.

"Izuzetak će biti građani koji žive u pojedinim oblastima krajnjeg sjevera i određenim područjima koja su njima ekvivalentna, gdje će se regrutacija obavljati od 1. novembra do 31. decembra. To je zbog klimatskih karakteristika ovih područja", rekao je on.

Cimljanski je napomenuo da će oko trećinu regruta biti raspoređeno u jedinice za obuku i vojne jedinice.

"Po završetku obuke biće raspoređeni u jedinice vojske u skladu sa svojim vještinama", istakao je on. Rusija raspisuje regrutnu kampanju dva puta godišnje, u proljeće i na jesen.

