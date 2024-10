Putinov blizak saradnik pronađen mrtav: Sin pronašao poruku (FOTO)

Visokopozicionirani ruski zvaničnik, za kojeg se tvrdi da je imao bliske finansijske veze sa Vladimirom Putinom, pronađen je mrtav sinoć.

Tijelo Konstantina Zavizenova (50) pronašao je sinoć njegov sin u seoskoj kući u okrugu Istra u Moskvi, prema navodima državne novinske agencije RIA Novosti.

Agencije za provođenje zakona izjavile su za tu novinu da se smrt preliminarno smatrala samoubistvom, ali neki sumnjaju u to, prenosi Index.hr.

"Zavizenov se opijao sedmicu i po prije smrti", piše prokremaljski portal Lenta. Lenta navodi da je njegov sin pronašao poruku i alkohol na stolu u kući, prije nego što je čuo pucanj u drugoj prostoriji kuće.

Lenta je takođe objavila da je Zavizenovljeva supruga nedavno uhvatila u vanbračnoj aferi te je podnijela zahtjev za razvod.

Vijest o njegovoj smrti podijelio je vozač trka rođen u Ukrajini i politički komentator Igor Suško, koji je izrazio skepticizam prema tvrdnjama o Zavizenovljevom samoubistvu.

Russia: Konstantin Zavisenov, former Minister of Fuel, Energy & Coal Industry for occupied 'Luhansk People's Republic' in Ukraine assassinated in Moscow with a gunshot to the head. He had just one degree of separation from Putin himself through the Kovalchuk mafia family. pic.twitter.com/0i24ThzPJP