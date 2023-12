Putinov saradnik pronađen mrtav

MOSKVA - Vladimir Egorov, saveznik ruskog predsjednika Vladimira Putina, pronađen je mrtav u srijedu, javljaju ruski državni mediji.

Zastupnik gradske dume Toboljska Egorov (46), član Putinove vladajuće stranke Jedinstvena Rusija, pao je s prozora trećeg sprata kuće u Ulici Kedrovaja u Tobolsku u Tjumenskoj oblasti, objavio je ruski Telegram kanal Baza, koji je povezan s ruskim sigurnosnim službama, javlja Newsweek, prenosi N1.

Ruske dnevne novine Izvestija takođe su citirale izvor koji kaže da je Egorov mogao pasti kroz prozor s trećeg sprata.

Someone upset #Putin? A councillor from the Tsar's "United Russia" party for some reason decided to "fall out of a window" in #Tobolsk. Vladimir Egorov was just 46. His body was discovered earlier today. pic.twitter.com/svslsk5p7b