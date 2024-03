Putinov saveznik: Gađajte ove tri NATO zemlje nuklearkama

MOSKVA - Saveznik ruskog predsjednika Vladimira Putina, voditelj ruske državne televizije, Vladimir Solovjov, predložio je izvođenje nuklearnih udara na tri članice vojnog saveza NATO-a - Francusku, Njemačku i Ameriku.

Solovjov, jedna od najistaknutijih ličnosti u medijima koje podržava Kremlj, iznio je tu ideju u svojoj emisiji Veče sa Vladimirom Solovjovim.

"Poznavaoci emisije Vladimira Solovjova pontificirali su koji zapadni gradovi treba da budu prvi na meti nuklearnih udara. Neki od njihovih najboljih izbora: Pariz, Marsej, Lion, Hamburg, Minhen ili Garmiš-Partenkirhen i Sjedinjene Države uopšte", napisala je Džulija Dejvis, novinarka "Daily Beast", koja je objavila snimak na Twitteru, prenosi "b92".

