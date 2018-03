Putinov veliki predizborni govor: Pitanja na koja odgovor čekaju svijet i Rusija

Godišnje obraćanje Vladimira Putina Federalnoj skupštini jedan je od najvažnijih političkih događaja u Rusiji. Po pravilu, taj događaj putem televizije prate milioni ljudi, a o njemu izvještavaju svi ruski, pa i svjetski mediji. Ruski predsjednik na taj dan govori o stanju u zemlji, glavnim pravcima unutrašnje i spoljne politike države.

Godišnje obraćanje predsjednika Rusije Federalnoj skupštini zakazano je za 1. mart, 17 dana uoči predsjedničkih izbora, na koje Putin izlazi kao samostalni kandidat. To će biti 23. obraćanje šefa države Skupštini u novijoj ruskoj istoriji, a četrnaesto Putinovo. Prethodno obraćanje, koje je održano 1. decembra 2016, trajalo je 69 minuta.

Obično predsjednik pred Skupštinom govori u decembru, kada se sumiraju godišnji rezultati, ali je prošlogodišnje obraćanje odloženo.

Kremlj tradicionalno ne otkriva koje će biti teme Putinovog obraćanja Skupštini, ali su otkrili da je predsjednik, u svojoj rezidenciji u Novom Ogarjovu, danima spremao govor.

Stručna javnost uveliko polemiše oko toga koja će biti glavna tema Putinovog obraćanja i kakvu će poruku predsjednik poslati.

Ruski političari očekuju da će Putin iznijeti plan ekonomskih reformi i mjera za rješavanje socijalnih pitanja, a takođe i da će dati ocjenu međunarodne situacije.

S druge strane, eksperti smatraju da će Putin definisati područja koja će osigurati razvoj Rusije u budućnosti. Oni vjeruju da se to može odnositi na kosmičke tehnologije, energetiku i digitalnu ekonomiju.

Analitičari takođe smatraju da će obraćanje predsjednika Putina u najvećoj mjeri biti posvećeno ekonomskoj politici, razvoju privrede, industrije i biznisa, kao i mjerama za poboljšavanje investicione klime.

Zdravstvo, obrazovanje, infrastruktura, ekologija i bezbjednost takođe bi mogle da budu neke od tema.

Kada je riječ o spoljnoj politici, očekuje se da će Putin govoriti o situaciji na Bliskom istoku, posebno o ratu u Siriji, krizi u Ukrajini i, naravno, o odnosima sa SAD.

Jedno od glavnih pitanja na koje bi ruski eksperti željeli da čuju odgovor je i kako će se razvijati odnosi Moskve i Vašingtona i kako će antiruska histerija u SAD uticati na politiku Rusije.

Analitičari očekuju i da će Putin iznijeti stav Rusije o razvoju ekonomije u azijsko-pacifičkom regionu, kao i o odnosima sa Kinom, saradnji unutar Evroazijske unije i odnosima sa susjedima.

„Mislim da će se dotaći pitanja unutrašnje politike, prije svega razvoja Rusije u uslovima u koje su nas stavili naši bivši partneri tj. one države koje nismo smatrali neprijateljskim. Mislim da će biti razmotreni odnosi sa zemljama postsovjetskog prostora, kao i pitanja koja se tiču spoljne politike“, kaže za Sputnjik ruski politikolog Bogdan Bespaljko.

Analitičar smatra da će glavna tema biti ekonomija, s obzirom na to da se zemlja suočava sa određenim teškoćama.

„Iako naša zemlja ima impresivnu armiju, što je ona dokazala i u sirijskoj kampanji, zatim ogromnu teritoriju, velike prirodne resurse, veliki ljudski kapital, Rusija se svejedno suočava i sa nizom problema u ekonomiji, koji su sada, tokom krize, naročito isplivali. To nije povezano samo sa nekakvim strukturnim problemima, već sa tim što pokušavaju da nas izoluju, da nam uskrate mogućnosti saradnje sa drugim državama itd. To je prouzrokovalo niz problema, koje ranije nismo imali, novih ekonomskih izazova, koje naša zemlja treba da riješi, jer bi to moglo da uspori njen razvoj. Zbog toga je važno da predsjednik o tome govori i da ta pitanja rješava“, smatra Bespaljko.

Eksperti podsjećaju da je Rusija na pragu predsjedničkih izbora i navode da bi ovaj nastup mogao da bude dio predizborne kampanje, pa u tom kontekstu očekuju da će Putin govoriti ne samo o aktuelnim zadacima za 2018, nego i o perspektivama razvoja zemlje u narednih šest godina.

„Mislim da se svako obraćanje predsjednika u našoj zemlji smatra važnim događajem, vrednim pažnje. Posebno sada, uoči izbora i u uslovima kada se suočavamo sa ogromnim pritiscima, najjačim u postsovjetskoj istoriji i u situaciji kada nas nazivaju čas neprijateljima, čas rivalima, kada nam otvoreno predlažu da se predamo, da izvršimo samoubistvo. Sada su svi koraci naših vlasti usmjereni na konsolidaciju društva, na jasno razumijevanje ciljeva i zadataka, koje postavlja pred sebe naša zemlja, i to je izuzetno važno“, zaključio je Bespaljko.

Godišnje obraćanje predsjednika Rusije pred Federalnom skupštinom tradicionalno se održava u Georgijevskoj sali Velikog kremaljskog dvorca, ali ove godine je događaj preseljen u Veliki Manjež, zbog većeg broja zvanica, kao i zbog specijalnih ekrana za infografiku koji bi se teško instalirali u Kremaljskom dvorcu.

Događaju po pravilu prisustvuju članovi Savjeta Federacije, poslanici Državne dume, članovi Vlade, rukovodioci Ustavnog, Vrhovnog i Visokog arbitražnog suda, gubernatori, predsjednici regionalnih zakonodavnih skupština, poglavari tradicionalnih konfesija, istaknuti predstavnici javnosti, predstavnici vodećih medija.

Putinovo obraćanje obično prati više stotina novinara iz zemlje i inostranstva, a govor predsjednika direktno prenosi ruska državna televizija i radio-stanice. Ove godine je akreditovano 705 novinara, što je skoro 90 više nego prethodni put.

(sputnik)