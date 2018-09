Putinova pošiljka prošla kroz Bosfor: Asadu stiže S-300

Veliki ruski brod je ove sedmice prošao kroz Bosforski prolaz, krećući se prema luci Tartus u zapadnoj Siriji.

Prema Joruku Išiku iz "Bosforus Obzervera", ruski brod je prošao kroz Bosfor i ide pravo prema sirijskom gradu Tartusu.

Išik je rekao da ovaj veliki ruski teretni brod može transportovati i raketni sistem S-300 sirijskoj vojsci.

U ponedjeljak je rusko ministarstvo odbrane objavilo svoju odluku da isporuči sistem protivvazdušne odbrane S-300 sirijskoj vojsci.

Odluka ruskog ministarstva odbrane došla je samo nedjelju dana nakon što je izviđački avion Il-20 oboren blizu obale Latakije. Ruska vlada je okrivila izraelske vazduhoplovne snage zbog obaranja Il-20.

Možda vam je i ovo zanimljivo: Šta je S-300 i zašto ga se SAD i Izrael boje?

Moskva je otkrila da se izraelski F-16 sakrio iza Il-20 dok se projektil približavao avionu.

According to @YorukIsik a Russian government chartered and 100% owned Ro-Ro Sparta III is making its way from the port-city of #Novorosiysk #Russia to #Tartous #Syria.



The large Russian cargo ship might be transporting the S-300 air defense system to the Syrian military. pic.twitter.com/mvxMTVVDwC