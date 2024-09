Putinova posjeta školi hit na mrežama: Učenica mu se požalila, direktor se "čupao" (VIDEO)

Posjeta ruskog predsjednika Vladimira Putina školi u ruskoj federaciji Tuvi postala je hit na društvenim mrežama.

Kamera je snimila Putina kako razgovara sa zaposlenima, ali i učenicima. Jednu djevojčicu je tako upitao koliko joj je škola daleko od kuće.

"Dovoljno daleko, dva kilometra", rekla mu je učenica. Dok je to izgovarala, director škole pokretom glave joj je pokušao signalizirati da ipak ne odgovori na pitanje.

Putina je odgovor iznenadio, pa se munjevito okrenuo prema direktoru i zatražio objašnjenje. "Kako će djeca doći ovdje?", zanimalo je Putina.

"Biće autobus i minibus…", započeo je direktor pa nastavio mrljati sebi u bradu, nakon čega video završava, prenosi net.hr.

Putin asked a schoolgirl in Tuva how far it is for her to get from home to school. Her answer led the school principal to experience utter panic. pic.twitter.com/siLV11LkFa