Putinove poruke, dan poslije: Da li su neki shvatili upozorenje?

MOSKVA - Ruski predsjednik Vladimir Putin je tokom "Direktne linije", odgovarajući na pitanje građana o mogućnosti izbijanja trećeg svjetskog rata, upozorio da bi veliki rat označio kraj naše civilizacije, a takođe je ponovo skrenuo pažnju na to da SAD narušavaju nuklearni paritet.

Odgovarajući na pitanje zabrinutog građanina Rusije o trećem svjetskom ratu, ruski lider je podsjetio na Ajnštajnove riječi.

"Ne znam kakvim oružjem će se voditi treći svjetski rat, ali četvrti će se voditi motkama i kamenjem", rekao je Putin.

Predsjednik Rusije smatra da bi treći svjetski rat značio kraj civilizacije i da se zato moraju obuzdati konflikti.

Putin je objasnio da dosad nije bilo globalnih sukoba, jer je u svijetu među vodećim silama uspostavljen strateški paritet.

"Bez obzira koliko to zvučalo neprijatno, reći ću vam. Strah od međusobnog uništenja obuzdavao je i prisiljavao vojne sile da se međusobno poštuju", naglasio je Putin i podsjetio da će savremeni sistemi oružja koji se danas razvijaju u Rusiji održavati taj paritet.

Međutim, ruski predsjednik je, tokom godišnje video-konferencije sa građanima Rusije, takođe upozorio da je izlazak SAD iz dogovora o protivraketnoj odbrani pokušaj da se naruši taj strateški paritet i pozvao je da se ponovo traže forme saradnje.

Ruski eksperti, komentarišući navode predsednika Rusije, govore da Amerika provocira sukobe u svijetu, dok Rusija pokušava da održi mir.

"Vladimir Putin je potpuno i apsolutno u pravu — treći svjetski rat bi doveo do kraja čovječanstva, a nuklearno oružje, koje imaju mnoge zemlje, moglo bi da dovede do kraja života na planeti. Mi vidimo da Rusija danas čini sve da zaustavi američke provokacije u Siriji, a takođe i kada je riječ o situaciji sa Severnom Korejom. Putin govori o tome da je potrebno da vodeće svjetske sile veoma pažljivo prilaze međunarodnim sukobima koji su u toku, da ne provociraju jedne druge na upotrebu sile i da ne navode se međusobno na iskušenje da se to nuklearno oružje upotrebi", rekao je za Sputnjik ruski politikolog Maksim Žarov.

Analitičar je istakao da ta pozicija Rusije u svijetu nailazi na veliko razumjevanje, dok Amerikanci izazivaju konflikte.

"Rusija je danas centar otpora američkoj politici, koja, u stvari, vodi ka povećanju pretnji i izaziva opasnosti od izbijanja trećeg svjetskog rata. Autoritet Vladimira Putina i Rusije u svijetu je visok i ta politika koju vodi naša zemlja o odvraćanju Amerike koja raspiruje nova žarišta i sukobe, ili sirijski sukob pokušava da pretvori u sukob svetskih sila — nailazi na sve veće razumjevanje u svijetu. Vidimo da Kina i mnoge druge zemlje aktivno podržavaju Rusiju u ovom pitanju. Predsjednik Putin je trenutno u posjeti Kini i mislim da će sa kineskim rukovodstvom razgovarati o daljem razvoju te politike", smatra Žarov.

Ruski eksperti ocjenjuju da će uvođenje novog strateškog raketnog kompleksa pete generacije s interkontinentalnom balističkom raketom "Sarmat" u rusko naoružanje suštinski učvrstiti potencijal strateških nuklearnih snaga Rusije i omogućiti da se održi paritet sa SAD.

Ruski predsednik je tokom "Direktne linije" rekao da će nove rakete "Avangard" i "Sarmat" biti uvedene u rusko naoružanje 2019. i 2020. godine.

Novi sistemi naoružanja

Putin je podsjetio da je Rusija počela da razvija nove sisteme naoružanja odgovarajući na jednostrano istupanje SAD iz Sporazuma o protivraketnoj odbrani.

Raketni kompleks "Avangard" već je u industrijskoj proizvodnji, a 2019. godine on će biti uveden u naoružanje ruske armije, dodao je Putin.

On je naglasio da je "Avangard" apsolutno oružje današnjice i da su male šanse da će se u nekoj drugoj zemlji u narednim godinama pojaviti slični sistemi.

Putin je istakao da to nije cjelokupno novo naoružanje, a da će ostali novi primjerci oružja, koji će osigurati dugoročni vojni paritet, biti predstavljeni kasnije.