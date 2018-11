Putnici francuskog aviona prinudno tri dana bili u Sibiru

PARIZ - Putnici jednog francuskog aviona najzad su stigli u Kinu poslije neplaniranog prinudnog trodnevnog boravka u Sibiru.

Više od 250 putnika "Er Fransa" provelo je tri dana u Irkutsku gdje je avion kojim su u nedjelju krenuli iz Paiza za Šangaj, morao da sleti zbog mirisa dima u pilotskoj kabini.

Čekajući popravku ili zamjenu aviona, 264 putnika i 18 članova posade su proveli dane u hotelima iz kojih nisu mogli nikuda jer nemaju ruske vize, a i nisu bili odjeveni za temperaturu od minus 15 stepeni Celzijusa koliko je ovih dana u tom sibirskom gradu.

U utorak je najzad stigao avion koji je poslat umjesto onog kojim su došli do Irkutska, putnici su se ukrcali, ali ni taj avion nije mogao da uzleti zbog problema u hidrauličnom sistemu.

Air France #AF116 Paris -> Shanghai diverted to Irkutsk 2 days ago with a technical issuehttps://t.co/QPiXzv13Uk



Air France yesterday sent another aircraft but a technical issue has grounded it in Irkutsk as wellhttps://t.co/k0KEHsF4pk



3rd aircraft https://t.co/8AwagNo5kj pic.twitter.com/CPsGzB5W8E