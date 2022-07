Putnici u šoku: Voz u pokretu okružila vatra

Putnici voza u Španiji našli su se usred kataklizmične situacije kada su sa obje strane pruge kojom su se vozili buknuli požari. Da stvar bude gora, iz njima nepoznatih razloga, voz je počeo da koči i činilo se kao da će ostati zarobljeni u plamenu.

Francisko Seoan Perez putovao je vozom koji je krenuo iz Madrida u Ferol. Oko 9.30 sati ujutro primijetio je kroz svoj prozor da šuma pored pruge gori. Zatim je pogledao na drugu stranu i tamo je bila buktinja, piše Daily mail.

Nekoliko sekundi kasnije cijeli kupe je vrištao. Kako kaže jedino što su željeli bilo je da "pobjegnu od plamena". A onda je voz odjednom zakočio.

Tada je zavladala potpuna panika.

"Mislili smo da će nas požar opkoliti i progutati", rekao je Perez.

Na sreću ova apokaliptična scena trajala je nešto kraće od minute i voz je ponovo krenuo.

Inače, požari su ovih dana i više nego česti u Španiji, s obzirom na to temperature već nedjelju dana prelaze 40 stepeni Celzijusovih.

Do ponedjeljka je zabilježeno ukupno 36 požara, uključujući 24 koja su bila van kontrole. Ništa bolje nije ni u ostalim zemljama. Posljednjih dana neuobičajeno visoke temperature zahvatile su dijelove Evrope, izazivajući požare od Portugala do regiona Balkana, Avaz.

