Putnički avion u Turskoj prilikom slijetanja na aerodromsku pistu završio u provaliji

ISTANBUL - Avion turske kompanije "Pegaz" skliznuo je sa piste na aerodromu u Trabzonu i zaustavio se na strmoj padini ka Crnom moru, ali nijedan od putnika nije povrijeđen, javili su danas turski mediji.

Incident se dogodio sinoć na aerodromu u Trabzonu na sjeveroistoku Turske.



Na fotografijama objavljenim u lokalnim medijima vidi se da je prednji dio aviona veoma blizu površine vode.



U saopštenju iz avio-kompanije navodi se da je avion "Boing 737-800" na liniji iz Ankare ka Trobzonu imao incident na pisti prilikom sletanja ali da niko nije povrijeđen od 162 putnika, dva pilota i četiri člana posade.

A passenger jet has skidded off a runway and become stuck in the mud on the edge of a cliff in Turkey. Read more here: https://t.co/iiHZxHhXvl pic.twitter.com/kmzAqVDx50