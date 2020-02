Putnik otvorio vatru u autobusu, ima ranjenih

Policija Kalifornije saopštila je da je danas u autobusu kompanije "Greyhound" jedan muškarac otvorio vatru i ranio nekoliko putnika.

Portparol policije u Fort Tejonu, Rič Antes, nije mogao da potvrdi broj žrtava pucnjave niti njihovo trenutno stanje, ali AP prenosi da je čovjek koji je otvorio vatru bio takođe putnik u autobusu.

"Autobus se kretao prema sjeveru autoputem 5", šturo je saopštio Antes, prenosi "Radiosarajevo.ba".

Dodatni detalji za sada nisu dostupni javnosti.

Prema izvještavanju lokalnih medija, na poziv za intervenciju upućen sa mjesta pucnjave nedaleko od Libeka u oblasti Kern, sjeverno od Los Anđelesa i južno od Bakersfilda, odazvali su se lokalna policija i vatrogasci.

Na fotografijama sa mjesta događaja može se vidjeti autobus parkiran na jednoj benzinskoj pumpi pored autoputa. Na email i telefonski poziv upućen kalifornijskoj policiji nije odmah odgovoreno.

Kompanija "Greyhound" nije se još uvijek oglasila zvaničnim saopštenjem.

#BREAKING UPDATE: Six people suffer moderate to major injuries after a gunman opens fire on a Greyhound bus traveling on northbound I-5 near the Grapevine and headed to the Bay Area. https://t.co/84yV6r0nP9 pic.twitter.com/XrrPpfyRYN