Putnik snimio posljednje momente prije pada aviona (UZNEMIRUJUĆI VIDEO)

​U udesu putničkog aviona sa 72 ljudi u Nepalu potvrđeno je da su nastradali svi putnici I članovi posade.

Letjelica ATR72 aviokompanije Jeti erlajns (Yeti Airlines) srušila se u provaliju pri slijetanju na liniji iz Katmandua za Pokharu.

Jedan od putnika snimio je posljednje trenutke prije nesreće, a ovaj videosnimak se proširio po društvenim mrežama.

Prema tvrdnjama sa društvenih mreža, radi se o putniku iz Indije, koji je sa svojim prijateljima putovao na paraglajding.

Ovo je bila najsmrtonosnija vazdušna nesreća u Nepalu od 1992. godine, kada se Airbus A300 pakistanske kompanije srušio na padinu na prilazu Katmanduu, pri čemu je poginulo svih 167 ljudi, prenosi Avaz.

Facebook live-stream by one of the passengers on the Yeti Airlines Flight 691 documents the moment the plane crashed in Nepal, killing all 72 people on board. pic.twitter.com/G9mpJsuEnE