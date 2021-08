RT: Proglašen Islamski emirat Avganistana

Talibani su proglasili formiranje Islamskog emirata Avganistana.

Oni su, podsjetimo, zauzimanjem Kabula preuzeli kontrolu nad čitavim Avganistanom, podigli svoju zastavu i najavili da će njihov sljedeći potez biti upravo formiranje Islamskog emirata Avganistan.

To se i dogodilo, za manje od pet dana od trenutka pada Kabula, piše RT.

Taliban declares formation of the Islamic Emirate of Afghanistan, just days after taking over Kabulhttps://t.co/FLjfb2Rl6g pic.twitter.com/5rDsHDmcjT