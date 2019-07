Racija FBI-ja: Pronađeni frižideri puni odsječenih polnih organa

U raciji agenata FBI u Arizoni otkriveno je mnoštvo dijelova ljudskih tijela koji su bili nagomilani jedno na drugo u frižiderima, prenosi "Fox News".

Upad je izvršen u bivši centar za donacije organa. Naime, unutra su našli frižider pun odsječenih penisa, kao i tijelo na koje je bila zašivena glava od drugog čovjeka.

Ova šokantna priča otkrivena je nakon što su isplivali sudski dokumenti koji dokazuju da su se u ovom centru dešavale zastrašujuće stvari.

U dokumentima se navodi da se prodaja dijelova ljudskog tijela odvijala tokom 2014. godine, a na slučaju rade 33 tužioca.

Vlasnik kompanije Stiven Gor priznao je krivicu 2015. godine za obavljanje ilegalnog posla nakon što je otkriveno da je prodavao zaraženo tkivo i koristio dijelove tijela na način na koji donatori nisu dopustili, prenosi "Fox".

Tokom 2013. godine kompanija je navodno prodavala tijela bez glave za 2.900 dolara, torzo s glavom za 2.400 dolara i nogu za 1.100 dolara, prenosi "Avaz".

The feds raided a “human chop shop” in #Phoenix AZ.... I wonder where all those body parts came from? pic.twitter.com/MFee61NGMM