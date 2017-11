Račun za Brexit: Velika Britanija mora da plati 50 milijardi funti

LONDON - Velika Britanija prihvatila je zahtjeve Evropske unije o izlasku iz članstva, što bi moglo da se znači da će London platiti Briselu oko 50 milijardi funti kako bi Njemačka i Francuska pristale da pregovaraju o trgovini, piše britanski "The Guardian".

Pregovori koji su se iza kulisa odvijali bez prekida doveli su do uopštene saglasnosti Velike Britanije da napusti blok finansijskim poravnanjem od 89 milijardi funti, iako se Britanci nadaju da će konačni neto račun biti duplo manji.

Diplomate EU obaviještene su u utorak je došlo do napretka po pitanju konačnog računa, ali da će do konačnog dogovora vjerovatno doći do kraja sljedeće nedelje.

Konačna suma je najvjerovatnije 13 procenata od 660 milijardi funti ukupnih dugova kojima se Velika Britanija posvetila kao država članica, uključujući i sedmogodišnji budžet do 2020. godine, troškove penzija i neizmirenih kredita, kao što su oni u Ukrajini, kao i za održavanje Černobilja bezbjednim.

Stariji zvaničnik Evropske unije, rekao je za "The Guardian" da je Velika Britanija spremna da ispoštuje neplaćene račune, kredite, penzije i druge obaveze nastale za 44 godine članstva.

“Čuli smo da Velika Britanija želi da plati. Shvatili smo da se radi o cifri koja pokriva obaveze i ono što mi smatramo stvarnim obavezama. Međutim, moramo to da vidimo na papiru”, rekao je zvaničnik EU.

Račun za izlazak iz EU mogao bi u totalu da iznosi između 60 i 65 milijardi evra (53 do 58 milijardi funti) piše britanski list, iako EU zvaničnici nisu željeli da govore o ciframa, dok se smatra da će vlada u Londonu učiniti sve da konačna cifra bude što manja. Premijer Velike Britanije Tereza Mej dobila je prošle nedjelje pristanak ključnih ministara svog kabineta da poveća ukupnu sumu koju je Britanija spremna da plati, međutim konačna cifra nije dogovorena.

Za diplometa EU, trenutak istine biće sastanak uz ručak Mejeve i predsjednika Evropske komisije, Žan-Kloda Junkera, koji će biti održan 4. decembra. Očekuje da se će se tada na stolu naći sva tri spora oko razvoda, britanski dug, irska granica i zaštita prava evropskih građana. Ukoliko se slože oko svih pitanja, već istog dana mogla bi da bude izdada preporuka o daljem napretku.

Evropski zvaničnici donijeće konačnu odluku na sastancima 14. i 15. decembra, a ključna će biti preporuka o daljem napretku, koju treba da da glavni pregovarač EU, Majkl Barnijer. Zatim će se pokrenuti rasprava u 27 glavnih gradova država članica.

Ukoliko do sporazuma dođe, pitanje koje će ostati je irska granica, a diplomate EU još ne znaju da li će vlada Irske pozvati Barnijera da odbije preporuku o napretku, kako bi zaustavila proces. Vlada Britanije je, po preporuci Barnijera, izostavila Sjevernu Irsku, koja je ostala na jedinstvenom tržištu i carinskoj uniji.

Još jedan visoki diplomata rekao je da je sada zakon o razvodu u redu, ali da je sada glavna briga granica, kao i da će Irci morati da odluče.

(The Guardian, Blic.rs)